Скотт Браш открывает бал LGCT в Мехико. «Майами Селтикс» выигрывает первый этап GCL

Гран-при Longines Global Champions Tour стал финальным соревнованием в Мехико и собрал ни 25 всадников, как это было по правилам прошлого сезона, а 33 спортивные пары, прошедшие отборочные соревнования. Маршрут просторной трассы с естественным травяным покрытием был выстроен про проекту испанского курс-дизайнера Хавьера Тренора. Призовой фонд Гран-при составил 310 000 евро.

В основной части испытания срезались многие сильнейшие европейские всадники. Ирландцам Денису Линчу, Бертраму Аллену, Шэйну Свитнаму не удалось покорить маршрут мексиканской трассы. Из французов только Жульян Эпайяр был квалифицирован на Гран-при. Но допущенная ошибка, также выбивает опытного француза из претендентов на главный приз. По одной перекладине сбил ветеран немецкого конкура Маркус Энинг и его юный соотечественник Кристиан Кукук.

Первый чистый результат показала испанская всадница Паола Амилибия в седле Прунелла д’Ариэль. К ней присоединились еще семь конкурентов, пришедших к финишу с нулями на табло штрафных. В перепрыжку прошли британец Скотт Браш, канадец Эрик Ламаз, бельгиец Жером Гери, итальянец Альберто Зорзи, голландец Герко Шройдер, немец Даниэль Дойсер. Из двух мексиканских дуэтов, претендующих на Гран-при, к величайшему счастью местной публики, Николасу Пизарро в седле Арес удалось пройти в перепрыжку.

Финальное испытание сложилось гладко только у трех пар, занявших места на подиуме. Альберто Зорзи верхом на Контанге уверенно и без ошибок прошел маршрут за 40,37 секунды, это третья ступень подиума. Следовавший за ним Даниэль Дойсер в седле Тобаго Зэд был быстрее на шесть сотых секунды и занял второе место. Британец Скотт Браш, видевший выступления своих соперников, рискнул набрать высочайшую скорость. И опытная семнадцатилетняя лошадь Урсула XII, на которой традиционно выступает Скотт Браш, не подвела своего всадника. С весомым опережением соперников, Браш пришел к финишу за 38,65 секунды.

Канадец Эрик Ламаз в седле Файн Леди тоже молниеносно прошел маршрут. Пара завершила выступление за 37,52 секунды. Но сбитая перекладина не позволила канадскому всаднику подняться выше четвертого места. Замыкает пятерку лидеров мексиканец Николас Пизарро в седле Арес (4 ш.о. 40,80 секунды).

После двух раундов первого этапа Longines Global Champions League победителем стала команда «Майами Селтикс» и ее представители ирландцы Денис Линч и Майкл Даффи, выступившие на RFM Кадё де Мюз и Efs Топ Контендер. Первый раунд всадники завершили с шестью штрафными очками, зато во втором, обе пары были безупречны. На втором месте «Пари Пантерс» и представившие команду – ирландец Дарраг Кенни и бельгиец Грегори Вателе. У «парижских пантер» напротив, получился чистым первый раунд, а вот во втором они заработали 12 штрафных очков. Также, с 12-ю штрафными вышла на третье место сборная «Валкенсвард Юнайтед» и ее всадники немец Маркус Энинг, ирландец Бертрам Аллен и итальянец Альберто Зорзи.

Результаты Гран-при Мехико

Турнирная таблица LGCT

Результаты турнира Longines Global Champions League

Турнирная таблица GCL