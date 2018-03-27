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Золотые победы Инессы Меркуловой в Германии и Дании

Золотые победы Инессы Меркуловой в Германии и Дании
Grand Prix

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Считанные дни остаются до финала Кубка мира по конкуру и выездке. Турниры состоятся в Париже с 10 по 15 апреля на «Аккор Хотелс Арене». Инесса Меркулова – единственная всадница, которая во французской столице представит Россию.

На турнире CDI4*, который завершился в эти выходные в Дортмунде (Германия) россиянка продемонстрировала, что к финалу она готова на все сто! В паре с 14-летнем тракененским мерином Мистером Икс Инесса Меркулова выиграла КЮР Большого приза.

Преимущество российской всадницы было очевидным, что и зафиксировали финальные оценки. Суммарный результат пары: Меркулова и Мистер Икс составили 78.725%. На втором и третьем местах представители принимающей стороны. С результатом в 76.000% Хубертус Шмидт в седле Империо 3 разместился на второй ступени пьедестала. Ян-Дирк Гиессерманн в седле Реал Дансер FRH получил от судей суммарный балл 75.450% и замкнул трио победителей.

Днем ранее Меркулов и Мистер Икс также блестяще провели соревнования Большого приза CDI4*. Обойти россиянку удалось только немке Кристине Броринг-Шприе верхом на Десперадосе FRH, набравшей 79.739%. У Меркуловой второй результат – 75.217%. Третье место заняла немецкая всадница Фабьен Люткемайер в паре с Фабрегазом, набравших в сумме 72.130%. Выступившая в этом же турнире россиянка Татьяна Костерина на Дьяволессе VA заняла седьмое призовое место с результатом 70.978%. Наш всадник Станислав Чередниченко в седле Арумса завершил выступление только восемнадцатым (63.261%).

В Переездке Большого Приза Татьяна Костерина и Дьяволесса VA вошли в пятерку лучших. С результатом в 71.340% россиянка заняла пятое место. Победа вновь досталась Кристине Броринг-Шприе и Десперадосу FRH, набравших 79.851%. Второе место у шведки Терезы Нильшаген и Данте Уэлтино OLD (75.660%). Замыкает трио лидеров датчанин Даниэль Башманн Андерсен верхом на Блю Хорс Цептер. Пара получила от жюри 73.936%. 

Неделей ранее наш дуэт – Инесса Меркулова и Мистер Икс выступили на соревнованиях CDI3* в датском Хернинге. Россиянка взяла две главные победы турнира – Большой приз и КЮР Большого приза.  В соревнованиях Большого приза выступление Меркуловой и Мистера Икс жюри оценило в 73.804%. Датчанин Даниэль Башманн Андерсен верхом на Блю Хорс Дон Олимбрио занял второе место (73.457%), его соотечественница Агнет Кирк Тингаард в паре с Аттерупгаардс Ортила расположилась на третьей позиции (71.065%).

В КЮРе Большого приза на двух первых ступенях пьедестала вновь оказались прежние герои. Россиянка Инесса Меркулова и ее верный Мистер Икс с заметным опережением по оценкам, заслуженно заняли первое место (78.475%). Датчанин Даниэль Башманн Андерсен в паре с Блю Хорс Дон Олимбрио набрали 75.775%, это второй результат. Третье место у австралийской всадницы Кристи Отли в седле дю Солей (73.325%). 

Результаты КЮРа Большого приза CDI4*

Результаты Большого приза CDI4*

Результаты Переездки Большого Приза CDI4*

Результаты КЮРа Большого приза CDI3*

Результаты Большого приза CDI3*

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