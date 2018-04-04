Longines Masters: Новый и Старый Свет выяснят отношения в Нью-Йорке!

Менее месяца остается до новых соревнований Лонжин Мастерс, 28 апреля эстафету принимает Нью-Йорк.

Возьмут ли американцы реванш в Нью-Йорке?! Это в некоторой степени и противостояние двух тренерских стратегий – наставника европейской команды Филиппа Герды и тренера американской сборной Роберта Ридлэнда. Даже на родном манеже для подопечных Роберта Ридлэнда работа предстоит жаркая. Убойный состав, объявленный стороной соперника, уже наводит дрожь.

В сборной Филиппа Герды два олимпийских чемпиона – французы Кевин Стаут и Филипп Розье, дважды вице-чемпион, победитель Гран-при в Гонконге Патрис Делаво, олимпийский вице-чемпион и действующий чемпион Европы швед Педер Фредриксон, европейский вице-чемпион, второй номер в мировом рейтинге голландец Харри Смолдерс, сильнейшие бельгийские всадники – Грегори Вателе, Оливье Филиппаертс, Жером Гери, а также подающий большие надежды, молодой французский всадник – Эдвард Леви. Звездный состав европейской сборной журналисты уже окрестили: «dream-team» (команда мечты).

Достойный ответ со стороны американцев, в составе сборной потрясающее трио олимпийских чемпионов. Похоже, что Роберт Ридлэнд пытается найти разумный баланс молодости и опыта, в составе сборной Нового Света и ветераны, и юные всадники. Лидер команды победитель Кубка мира Longines FEI в прошлом году в Омахе, номер три мирового рейтинга – Маклей Уард. Сборную представит Биззи Мэдден, вице-чемпионка мира, Лора Краут, олимпийская чемпионка пекинских игр, а также опытная Лорен Хог. Бесспорно, новый импульс внесут молодые таланты конкура: Эндрю Рэмси, Джессика Спрингтин, Квентин Джадж, а также Кристен Вандервин, недавно выигравший этап Кубка мира Лонжин FEI в Американской лиге. В длинном списке предполагаемых участников американской команды и совсем юные всадники категории «U25» (младше 25-ти лет), это Эдриен Стенликт, Люси Делориес и Дженнифер Гейтс.

Окончательный список участников оба тренера объявят 26 апреля, в день открытия Лонжин Мастерс в Нью-Йорке. Но уже сейчас понятно – выбирать обоим стратегам есть из кого.

Безусловно, одним из самых ожидаемых и захватывающих испытаний станет розыгрыш Гран-при Нью-Йорка с солидным призовым фондом. На манеж выйдут топ-всадники из первой десятки мирового рейтинга FEI. Стоит также упомянуть Masters Power – испытание на силу и выносливость с поэтапным усложнением элементов. Побеждает в соревновании спортивная пара, которая сумеет преодолеть самое высокое препятствие.

После Нью-Йорка турниры CSI 5* серии Лонжин Мастерс проведет Азия, соревнования состоятся в Гонконге.

Подробная информация на официальном сайте Longines Masters.