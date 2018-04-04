Майами Бич принимает эстафету нового сезона GCL и LGCT

Британец Скотт Браш верхом на Урсуле XII открыл сезон LGCT 2018 и выиграл Гран-при в Мехико. На этой неделе он снова в седле. Собственно, Майами Бич – счастливое место для британца. В 2015 году Скотт Браш также одержал блестящую победу в LGCT. В этом году ни он один вспоминает былые победы и борется за новые. Так, на американском манеже в борьбу вступят прежние герои Майами Бич – австралийка Эдвина Топс-Александерс, взявшая этап в 2016 году и бельгиец Жером Гери, праздновавший триумф в прошлом году.

Отстающие после первого этапа от Скотта Браша (40 баллов) на считанные баллы, лидеры турнирной таблицы LGCT продолжат борьбу в Штатах. Занявший в Мехико второе место немец Даниэль Дойсер (37 баллов), третий на Гран-при – итальянец Альберто Зорзи (35 баллов), и канадец Эрик Ламаз (33 балла), – все герои нового сезона в боевом строю в Майами.

Среди участников соревнований представители принимающей стороны – американцы Лаура Краут, Джессика Спрингстин, Лорен Хог, Дженнифер Гейтс, Марджи Гольдштейн-Энгл, Биззи Мадден, Джорджина Блумберг.

Двадцать пять всадников, занявших призовые места на первом этапе в Мехико, уже пополнили турнирную таблицу LGCT драгоценными балами. Многие из них, и в Майами продолжат интенсивную битву. Другие сильнейшие всадники мира, не сумевшие прорваться в финальное испытание в мексиканской столице, тоже горят желанием сделать серьезную заявку на победы, которые у них еще впереди.

В турнирах в Майами примут участие немцы Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Филипп Вейшауп, итальянцы Лоренцо де Лука, Пьерджорджио Буччи, бельгийцы Питер Девос, Николя и Оливье Филиппаертсы, Грегори Вателе, французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Жульен Эпайяр, Роже Ив Бост, британцы Бен Майер и Майкл Уитакер, ирландцы Бертрам Аллен, Шейн Брин, Денис Линч, голландцы Эрик и Макл ван дер Влойтены, Леопольд ван Астен, Герко Шройдер.

Призовые Гран-при в Майами составят 300 000 евро, на кону также золотой билет в Прагу на турнир плей-офф, где все победители Гран-при Longines Global Champions Tour 2018 сойдутся в бескомпромиссной борьбе за супер Гран-при LGCT с колоссальным призовым фондом в 1,25 млн евро. Первая путевка в чешскую столицу уже в руках Скотта Браша. Кто следующий?

Местная публика ждет новой победы от своей команды «Майами Селтикс», взявшей первый этап Longines Global Champions League. Уже совсем скоро станет ясно, сможет ли «Пари Пантерс» или «Валкенсвард Юнайтед», занявшие в Мехико второе и третье места, соответственно, противостоять майамской сборной. Вполне допустимо, что и другие команды смогут выйти из тени, чтобы изменить ситуацию в рейтинге LGCT.

Всадники и лошади

Турнирная таблица LGCT

Турнирная таблица GCL