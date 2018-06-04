Бен Майер увозит Гран-при CSI5* Сен-Тропе. «Шанхайские лебеди» выиграли этап GCL

Этот сезон серии Longines Global Champions Tour английский всадник Бен Майер проводит просто блестяще. В его активе уже второй Гран-при CSI5*! На первую ступень пьедестала Бен Майер в седле Экспложен W поднялся в Мадриде. Второе место в паре с Экспложен W занял в Шанхае. Вчера во Франции британец вновь правил бал.

Тридцать четыре спортивные пары вышли на штурм пятизвездочного маршрута Гран-при Сен-Тропе. Трасса была построена по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани. Общая сумма призовых составила 300 000 евро. Ошибок в основной части состязания было достаточно. К огромному разочарованию местных болельщиков, ни один французский всадник не обеспечил себе место в перепрыжке, а посему рухнула надежда на главный трофей.

Всего было семь чистых выступлений. Первым на перепрыжку вышел швед Педер Фридриксон в седле Хэнссон WL. Чемпион Европы сразу же задал серьезный тон соревнованиям и окончил выступление без единой ошибки за 39,77 секунды. Как окажется позже, швед не сможет занять место на подиуме и его чистое выступление потянет только на четвертое место. Три пары: бельгийцы Оливье Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Леженд оф Лов, Нильс Бруенсилс в седле Гансия де Мюз, а также американка Лилли Кинэн на Супер Сокс сбили по одной перекладине и заняли пятое, шестое и седьмое места, соответственно.

Австралийка Эдвина Топс-Александер в седле Калифорнии набрала отличную скорость и чисто прошла маршрут за 38,78 секунды. Пара поднялась на третью ступень пьедестала. На тридцать семь сотых секунды опередил австралийскую всадницу колумбиец Карлос Энрике Лопес Лизаразо верхом на Адмаре 2. Серебряный результат составил 38,41 секунды. Победители – Бен Майер и Уиннинг Гуд оторвались от преследователей более чем на одну секунду и завершили перепрыжку за 37,44 секунды.

Победителем шестого этапа Global Champions League стала команда «Шанхай Свэнс». Выступление «шанхайских лебедей» не было запятнано ни единым штрафным! «Танец маленьких лебедей» исполнили два всадника команды, принесшие победу сборной на этапе, это немец Даниэль Дойсер в седле Тобаго Зед и бразилец Педро Венисс, выступивший на двух лошадях – Учелло де Уилл и Кабри де л’Айсл.

На втором месте «Лондон Найтс» и ее представители Бен Майер в седле Уиннинг Гуд и Оливье Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Леженд оф Лов. В первом раунде одну перекладину сбил англичанин, во втором раунде – бельгиец. С восьмью штрафными «лондонские рыцари» уверено обосновались на втором месте на этапе, и сохранили лидерство в турнирной таблице. Третий результат показала команда «Шантийи Пегасус» и выступающие за нее француз Роже Ив Бост на Саншайн дю Фар и колумбиец Карлос Энрике Лопес Лизаразо верхом на Адмаре 2 и Джи энд Си Аррайян.

Результаты Гран-При CSI5* Сен-Тропе

Турнирная таблица Longines Global Champions Tour

Результаты шестого этапа Global Champions League

Турнирная таблица Global Champions League