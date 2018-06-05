Сборная Франции победила на этапе Кубка Наций. Лусиана Диниз выиграла Гран-при в Санкт-Галлене

Собственно, вопрос о первом месте был снят досрочно. В первом раунде три французских всадника выступили чисто. Триколор защищали Матье Билло в седле Шива д’Амори, Александра Франкар верхом на Франкарт дю Буадевиль и Николя Делмотт на Илексе ВиПи. Выступление четвертого члена сборной – Оливье Робера на Эросе не понадобилось, т.к. Франция записала в свой актив нули штрафных.

Вслед за французами неплохо провели раунд швейцарцы. На родном этапе они допустили всего одну ошибку и могли еще рассчитывать на победу по итогам второго раунда. Чисто выступили Стив Герда в седле Бьянки и Мартин Фукс верхом на Чаплине. Одну перекладину сбил Вернер Муфф верхом на Даймлере, а выступление Бита Мадли верхом на Дзарии в зачет не пошло.

Для других сборных (всего в соревнованиях приняли участие семь команд) первый раунд сложился совсем не гладко. Для Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, как и для команд Франции и Швейцарии, входящих в Первый европейский дивизион, этап носил квалификационный характер. Перекладины в первом раунде летели на землю в огромном количестве и командам оставалось надеяться только на то, что французы и швейцарцы не сумеют удержать выигрышный счет во втором раунде.

Надежды скоро рухнули! Французы ни просто повторили свой успех, во втором раунде но провели турнир в прекрасном темпе, и каждый из спортсменов только улучшил свои скоростные результаты. Наставнику сборной Филиппу Герде опять не пришлось выставлять четвертую спортивную пару: Оливье Робера и Эроса. Победу французы одержали «в меньшинстве». Швейцарцы завершили финальное испытание с одной ошибкой и вышли на второе место. А бельгийцы с тринадцатью штрафными сумели занять третью ступень пьедестала.

Гран-при CSIO 5* Санкт-Галлен выиграла португальская всадница Лусиана Диниз в седле Фит Фор Фан. Только этой прекрасной паре удалось завершить оба гита и перепрыжку без штрафных очков. Для пятидесяти всадников вышедших на штурм пятизвездочной трассы Гран-при, выстроенной по проекту швейцарских курс-дизанеров Жерара Лаша и Вернера Вютриха, маршрут оказался крепким орешком. В отведенное на прохождение трассы время уложилась только Лусиана Диниз и бельгиец Грегори Вателе в седле ЭмДжиТи Невадос Эс.

Второй гит чисто прошди шесть участников, перепрыжка расставила их на призовых местах, согласно продемонстрированным результатам. Лусиана Диниз в паре Фит Фор Фан была вновь безупречна, финальное выступление португальская всадница завершила за 38,57 секунды. Второе место занял швейцарец Бит Мандли в седле Дзари, в первом гите и в перепрыжке Мандли получил по одному штрафному за превышение нормы времени. Итоговое испытание Бит Мандли проходит за 41,42 секунды. Третье место занимает британская всадница Харрет Натталл верхом на Э Тач Империоз. Так же как и швейцарец, англичанка не была достаточна быстра, первый гит она заканчивает с одним штрафным очком и перепрыжку тоже с одним штрафом. Пара остановила стрелку секундомера на отметке 42,98 секунды. Швейцарец Мартин Фукс в седле Чаплина показал самый скоростной результат – 36,26 секунды. Но сбитая перекладина не позволяет ему подняться выше четвертого места. Француз Оливье Робер также набрал прекрасную скорость. В паре с Эросом он заканчивает выступление за 37,52 секунды. С четырьмя штрафными Оливье Робер замыкает пятерку лидеров на Гран-при.

Результаты Гран-при CSIO 5* Санкт-Галлен

Результаты этапа Кубка Наций

Турнирная таблица Первого европейского дивизиона