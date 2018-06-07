Канны открывают седьмой этап Longines Global Champions Tour

Седьмой этап пройдет в нескольких метрах от всемирно известной набережной Круазетт. Международное конное шоу в Каннах с момента своего основания стало одним из самых роскошных и престижных в мире. С тех пор как турниры вошли в календарь серии LGCT и GCL, соревнования пополнили копилку призовых и расширили зрительские трибуны.

Победитель прошлогоднего Гран-при CSI5* в Каннах – испанец Серхио Альварес Мойя снова в седле. В этом году испанский всадник выступит, к тому же, в составе местной команды «Канны Старс». На данный момент сборная занимает скромное положение в турнирной таблице (17 место). Почему бы на родном этапе не переломить ситуацию?!

После шести этапов пальму лидерства в GCL удерживает сборная «Лондон Найтс» (134 балла). Команда блестяще проводит нынешний сезон, лондонские рыцари выиграли два этапа – в Шанхае и в Мадриде, а в Сен-Тропе заняли второе место.

Вторую строчку турнирной таблицы занимает команда «Валкенсвард Юнайтед» (118 баллов). Замыкает тройку лидеров «Шанхай Свонс» (107 баллов). На прошлой неделе шанхайские лебеди восхитили искушенную публику Лазурного берега своей победой в Сен-Тропе. Оба раунда всадники провели без единого штрафного очка. Победу команде принесли немец Даниэль Дойсер в седле Тобаго Зед и бразилец Педро Венисс, выступивший на двух лошадях – Учелло де Уилл и Кабри де л’Айсл.

После шести этапов в золотом списке победителей Longines Global Champions Tour пять имен: британец Скотт Браш (победил на первом этапе в Мехико), австралийка Эдвина Топс-Александерс (победа в Майами), бельгиец Грегори Вателе (обладатель Гран-при в Шанхае), британец Бен Майер (выиграл этап в Мадриде и Сен-Тропе), а также голландец Харри Смолдерс, взявший этап в Гамбурге. Все победители этапов соберутся в Праге на турнире плей-офф, чтобы побороться за супер Гран-при LGCT 2018, и за колоссальные призовые. Из вышеназванных героев в Канны не приехали только Харри Смолдерс и Грегори Вателе.

Турнирную таблицу LGCT после шестого этапа в Сен-Тропе возглавила Эдвина Топс-Александерс (154 балла), австралийка не пропустила ни одного турнира. Далее следуют два британца: Скотт Браш (143 балла) и Бен Майер (131 балл). На четвертом месте немец Даниэль Дойсер. Пока немцу не удалось взять Гран-при, свой лучший результат он показал в Мехико, заняв второе место, на третьем месте Дойсер был в Шанхае. Замыкает пятерку лидеров бельгиец Йос Верлой (98 баллов).

В Каннах на родном этапе выступят Кевин Стаут, Роже Ив Бост, Патрис Делаво, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Оливье Робер. Победитель Гран-при в Риме – итальянец Лоренцо де Лука выступит на французской ривьере со своими соотечественниками Альберто Зорзи и Пьерджорджио Буччи. Немецкий конкур представят Кристиан Альманн, Кристиан Кукук, Людгер Бербаум, Дэвид Вилл. От Швеции выступят Педер Фрекдриксон, Рольф-Горан Бенгтссон и Матильда Карлсон. От Ирландии делегированы Бертрам Аллен, Дэнис Линч, Дарраг Кенни, Кэмирон Хэнли. Только одна конкуристка представит Штаты, это Джессика Спрингстин.

Всадники и лошади