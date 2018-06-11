Педер Фредриксон – звезда каннского Гран-При. «Валкенсвард Юнайтед» – победитель этапа GCL

Это был потрясающий по накалу страстей и чистоте исполнения Гран-при! Сценарий выступлений, который разыграли тридцать три спортивные пары, был достоин фильма каннского фестиваля. Пятизвездочную трассу финального испытания, построенную по проекту знаменитого итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани чисто прошли восемь всадников. Все они вновь повторили безошибочный проход в перепрыжке! Никто не хотел уступать призового места под южным солнцем французской ривьеры!

Только один французский всадник – Симон Делестр вышел в перепрыжку на родном этапе. Отлично выступил, вернувшийся в строй, немец Людгер Бербаум. Уже три этапа подряд показывает отличную форму бельгиец Оливье Филиппаертс. Несомненный успех для скандинавского конкура на Лазурном берегу Франции: шведы Педер Фридриксон и Рольф-Горан Бенгтссон, а также голландцы Юр Вриелинг и Харри Смолдерс оспаривали право обладать Гран-при.

Удача оказалась на стороне Педера Фредриксона. Верхом на Хэнссон WL шведский всадник пришел к финишу за 38,05 секунды. «Я очень, очень рад моей победе ! Это фантастическое ощущение, – отметил победитель, – Я очень доволен моей лошадью… Выиграть с ней в этот вечер означает очень многое. Я очень взволнован тем, что поеду в Прагу, чтобы принять участие в Супер Гран-при, это будет жесткая конкуренция!»

Второе место в Каннах заняла пара Харри Смолдерс верхом на Эмеральде. Голландец остановил стрелку секундомера на отметке 38,46 секунды. На третью ступень пьедестала взошел французский всадник Симон Делестр верхом на Гермес Рийан. Отставание от голландца составило всего семь сотых секунды. Француз завершил финальное выступление за 38,53 секунды.

Победителем седьмого этапа Global Champions League стала команда «Валкенсвард Юнайтед». Несмотря на то, что две сборные «Майами Селтикс» и «Праг Лайонс» завершили первый раунд с нулями на табло штрафных, команда «Валкенсвард Юнайтед» вырвала победу во втором раунде. Ее представители – итальянец Альберто Зорзи в седле Фэа Лайт ван Т Хейке и голландец Юр Вриелинг верхом на VDL Глазгоу v. Мирелснест N.O. «позволили себе ошибиться» только по одному разу. В результате команда получила восемь штрафных и заняла первое место.

На втором месте «Майами Селтикс» и ее представители ирландец Камерон Хэнлей на Кирексе и американка Джессика Спрингстин верхом на RMF Суинни дю Парк. Первый раунд для команды прошел в радужном свете – ни одной допущенной ошибки. А вот во втором раунде американка сбивает две перекладины и зарабатывает восемь штрафных. Общий показатель времени у «Майами Селтикс» оказывается на шесть сотых хуже чем у «Валкенсвард Юнайтед», посему это второе место на этапе.

Третий результат показала команда «Кашкайс Шармс» и выступающие за нее швед Рольф-Горан Бенгтссон в седле Оак Грове’с Кэрлин и британец Джон Уитакер на Кассинис Чаплин. Английский всадник завершил первый гит с пятью штрафными, а швед добавил четыре штрафных во втором.

Результаты Гран-При CSI5* в Канных

Турнирная таблица Longines Global Champions Tour

Результаты седьмого этапа Global Champions League

Турнирная таблица Global Champions League