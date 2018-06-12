Португалия перехватила эстафету LGCT и GCL

Португальским Сен-Тропе окрестили этот прекрасный курорт на берегу Атлантического океана. Кашкайш многие десятилетия проводит спортивные мероприятия международного класса, здесь проходят известные на весь мир международные соревнования по гольфу, теннису, серфингу, мотоспорту, а также знаменитый Кубок Америки по парусному спорту. В этом году этап LGCT и GCL отмечает свое тринадцатилетие. Турниры пройдут на арене Манюэль Поссоло с натуральным травяным покрытием, недалеко от живописной песчаной бухты Прайя-де-Тамариз.

Победительница прошлогоднего Гран-при CSI5* в Кашкайш – израильская всадница Даниэль Голштейн в числе участников соревнований. Три «золотых победителя» Гран-при CSI5* сезона 2018 тоже уже в Португалии. В Кашкайше выступят австралийка Эдвина Топс-Александерс, британец Скотт Браш и бельгиец Грегори Вателе.

Ровно половину пути до финала прошли лучшие всадники мира. На данный момент турнирную таблицу возглавляет Эдвина Топс-Александерс (172 балла). Австралийская всадница не пропустила ни одного этапа текущего сезона, после каждого турнира пополняла баллами и призовыми свою копилку. Главным завоеванием Эдвины Топс-Александерс стала победа на Гран-при в Майами. Британец Скотт Браш (131 балл) на данный момент на третьей позиции LGCT. Победитель Гран-при на первом этапе в Мехико, Браш дважды замыкал пятерку лидеров. Три последних этапа Скотт Браш пропустил, в Португалии у британца есть все шансы сместить со второго места в турнирной таблице своего соотечественника Бена Майера (143 балла), который не участвует в предстоящих соревнованиях.

В списке участников предстоящего этапа только звездные имена – итальянцы Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, французы Симон Делестр, Жулья Эпайяр, немцы Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, швейцарцы Роман Дюге, Мартин Фукс, бельгиец Николя Филиппаертс, бразильцы Юрий Мансур, Педро Венисс, ирландцы Бертрам Аллен, Дэнис Линч, Дарраг Кенни, Кэмерон Хэнлей, Марк Маклей, голландцы Герко Шредер, Эрик ван дер Влойтен, португалка Лусиана Диниз.

Вот уже пять этапов подряд лидерство в Global Champions League удерживает сборная «Лондон Найтс». После семи этапов команда набрала 153 балла. Лондонские рыцари дважды выигрывали этапы (в Шанхае и в Мадриде). С незначительным отставанием от лидера, вторую строчку турнирной таблицы занимает команда «Валкенсвард Юнайтед» (148 баллов). Свою первую победу сборная отпраздновала на прошлой неделе в Каннах. Замыкает тройку лидеров «Шанхай Свонс» (115 баллов). Шанхайские лебеди одержали красивую победу (без единого штрафного очка) в Сен-Тропе.

Всадники и лошади