Сопот проводит этап Кубка Наций

В соревнованиях примут участие десять сборных, восемь команд проведут турнир, чтобы набрать квалификационные баллы. Среди них, сборные Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции и Швеции. Команды США и Польши тоже соревнуются, но без права пополнить баллами турнирную таблицу.

После трех этапов Кубка Наций, прошедших в Шаморине (Словакия), Ла Боле (Франция) и Санкт-Галлене (Швейцария) лидирующее положение захватила сборная Швейцарии (270 баллов). В каждом их этапов швейцарская сборная побывала на разных ступенях пьедестала. Первый раз, в качестве победителя этапа в Шаморине, второй – став бронзовым призером в Ла Боле и на родном этапе – взяла серебро. В предстоящих соревнованиях швейцарцы не участвуют.

На второй строчке турнирной таблицы в Первом европейском дивизионе разместились немцы (180 баллов). За Германию в Сопоте выступят Морис Теббел, Ханс-Дитер Дрехер, Марио Стивенс, Денис Нильсен и Джейн Фридерике Майер-Зиммерманн.

Испанская сборная в этом сезоне производит очень неплохое впечатление. Как и в прошлом году испанцы принимают финал Кубка Наций в Барселоне, благодаря чему сборная – хозяйка итогового сражения, автоматически выходит в финал. Но это только подстегивает испанских всадников на подвиги на этапах Кубка Наций. На данный момент испанцы занимают третье место в турнирной таблице (170 баллов). В составе сборной на предстоящих соревнованиях Эдуардо Алварес Азнар, Серхио Алварес Мойя, Манюэль Фернандес Саро, Хулио Ариас, Пилар Лукреция Кордон.

Сильнейшим составом приехали в Польшу бельгийцы, занимающие четвертое место в турнирной таблице (160 баллов). На соревнования заявлены Питер Девос, Жером Гери, Оливье Филиппаертс, Нильс Бруенсилс, Гудрун Паттет. Победитель этапа Кубка Наций в Санкт-Галлене – сборная Франции, продемонстрировала, что неудача на родном этапе в Ла Боле была скорее исключением из правил. В Швейцарии французы заняли первое место, отработав чисто, без единого штрафного в обоих раундах! В Сопоте за цвета французского триколора будут защищать Кевин Стаут, Оливье Робер, Тьерри Розьер, Николя Делмот и Матьё Билло.

Разделяющие на данный момент последнюю строчку квалификационного рейтинга сборные Италии и Швеции (обе команды набрали по 57,5 баллов) попробуют переломить ситуацию на предстоящем турнире. Посему команды выставляют лучших всадников своих стран. За Швецию поборются Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, Фредерик Джонссон, Ирма Карлсон и Малин Бариярд-Йоханссон. Честь итальянской сборной будут отстаивать Эмануэле Гаудиано, Паоло Паини, Эмилио Бикоччи, Микаэль Кристофолетти, Джулия Мартинего Маркет.

Отличная новость для российских болельщиков. Нам есть за кого поболеть в Сопоте. В индивидуальных соревнованиях выступит наш конкурист Владимир Белецкий. Турниры россиянин проведет на двух лошадях – Дадди Кул и Фалькон Е.