Николя Филиппаертс – победитель Гран-при в Эшториле.

Гран-При CSI5*Эшторила завоевал бельгиец Николя Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Харлей Биссшоп. Команда «Пари Пантерс» одержала свою первую победу в сезоне и продвинулась на десятую строчку Global Champions League.

Сложнейшая трасса Гран-при была построена по проекту немецкого курс-дизайнера Франка Ротенберга. Проблем всадникам и лошадям добавил также порывистый ветер около 40 км/ч, который пришел с Атлантики. Из тридцати двух участников с дистанции сошли многие сильные спортивные пары. От борьбы пришлось отказаться опытному Людгеру Бербауму в седле Кьяры после ошибки на тройнике и оксере. Ирландец Бертрам Ален на Гекторе ван д’Абдижхоеве тоже не прошел основную трассу.Австралийка Эдвина Топс-Александерс, не пропустившая в этом сезоне ни одного этапа Longines Global Champions Tour, и в каждом турнире солидно набирающая баллы, в этом Гран-при верхом на Инке Бой ван Т Вианахоф вынуждена была выйти из игры.

Другие профессионалы сбивали перекладины в немалом количестве. С шестнадцатью штрафными закончил выступление немец Даниэль Дойсер в седле Корнет д’Амур, швейцарец Роман Дюге верхом на Калдере заработал двенадцать штрафов, также как и ирландец Дэнис Линч на RMF Эхо. Не прошли в перепрыжку допустившие по одной ошибке немцы Маркус Энинг на Финки Фред, Кристиан Альманн верхом на Клинтрексе Зед, итальянец Лоренцо де Лука на Халифакс ван хет Клузебосе, швейцарец Мартин Фукс на Чаплине. К огромному разочарованию местной публики, единственная португальская всадница Лусиана Диниз верхом на Ленноксе сбила перекладину и уже не могла претендовать на главный приз, остановившись на десятом призовом месте.

Первое чистое выступление провел итальянец Пьерджорджио Буччи в седле Дизель ДжиПи дю Буа Мадам. Затем претенденткой на главный трофей стала израильская всадница Даниэль Гольдштейн – победительница прошлогоднего Гран-при в Кашкайше, выступающая на Лиззимэрри. В перепрыжку прошли француз Жульян Эпайяр на Виртуоз Чампексе, немцы Кристиан Кукук на Лимончелло ЭнТи, Филипп Хустон верхом на Чаланде, испанец Эдуардо Алварес Азнар наРокфеллерде Плевиль Буа Марго и два бельгийских всадника – Николя Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Харлей Биссшоп, а также Грегори Вателе на Эмджейти Невадос Эс.

Перепрыжка прошла гладко у шестерых пар. Победитель Николя Филиппаертс пришел к финишу за 39,57 секунды. Грегори Вателе, занявший второе место, отстал от своего соотечественника менее чем на полторы секунды и остановил стрелку секундомера на отметке 40,93. Третий результат показал испанец Эдуардо Алварес Азнар – 41,36 секунды.

Победителем восьмого этапа Global Champions League стала команда «Пари Пантерс» и ее представители Грегори Вателе и Дарраг Кенни. Первый раунд команда провела чисто, второй – закончила с одной ошибкой. На втором месте «Скандинавиан Викингс». Выступившие за викингов – Кристиан Альманн и Леопольд ван Астен, также ошиблись всего единожды. Третий результат команде «Лондон Найтс» принесли Николя Филиппаертс и Мартин Фукс.

Результаты Гран-При CSI5*

ТурнирнаятаблицаLongines Global Champions Tour

Результаты восьмого этапа Global Champions League

Турнирнаятаблица Global Champions League