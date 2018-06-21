Сборная Бельгии выиграла этап Кубка Наций в Сопоте

Прошедшую неделю по праву можно назвать, неделей бельгийского конкура. В Сопоте сборная выиграла этап Кубка Наций. В Португалии Гран-при CSI5* Эшторила завоевал бельгиец Николя Филиппаертс, на вторую ступень подиума поднялся его соотечественник Грегори Вателе.

Шесть сборных: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции и Швеции, входящие в Первый европейский дивизион, провели турнир, чтобы набрать квалификационные баллы. Команда США и сборная принимающей стороны – Польши, соревновались без права пополнить баллами турнирную таблицу.

Тренер бельгийской сборной Питер Винберг на соревнования в Сопоте созвал сильнейших всадников страны. Команду победителей составили Питер Девос в седле Кьяры Зед, Жером Гери верхом на Гэрлфильд дё Тиджи де Темплиерс, Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Иккер и Нильс Бруенсилс на Ка дё Либерте.

Уже после первого раунда, всего лишь с одним штрафным, бельгийская команда вырвалась вперед. У других сборных ошибок было больше. Но, как правило, первый раунд оставляет открытым вопрос о будущем победителе. Игра была сделана в финальном испытании. Несмотря на то, что бельгийцы во втором туре были менее успешны – Оливье Филиппаертс ошибается дважды, а Жером Гери сбивает одну перекладину, команда показывает лучший суммарный результат по сравнению с другими сборными.

Вторыми на этапе стали французы под руководством Филиппа Герды. Два чистых выступления провел Оливье Робер верхом в седле Эроса. Кевин Стаут верхом на Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC допустил лишь один провал в первом раунде. Сборная Франции завершила соревнования с шестнадцатью штрафными. Третье место на подиуме заняла команда США, ее результат – 21 штрафное очко по итогам двух туров.

После соревнований в Сопоте первую строчку по-прежнему занимает команда Швейцарии (270 баллов). Но если ранее швейцарцы лидировали с солидным опережением, теперь их отрыв составляет всего десять баллов. Бельгийцы, занимающие вторую строчку в турнирной таблице, набрали 260 баллов. На третьей позиции сборная Франции (240 баллов).

Гран-при CSIO5* в Сопоте выиграл швед Хенрик фон Эккерман в седле Кастелло с результатом в 45,86 секунды. На втором месте американка Марджи Голдштейн-Энгл верхом на Ройсе (46,40 секунды). На третью ступень пьедестала взошел представитель страны хозяйки соревнований – поляк Ярослав Скржинский, выступивший в седле Чакланы (46,46 секунды).

Из пятидесяти спортивных пар, штурмующих трассу Гран-при, семнадцать прошли первый гит без штрафных очков. Финальную часть соревнований чисто завершили еще семеро. Шведский всадник был быстрее всех. «Сегодня были наши первые соревнования с Кастелло, и мы победили! – скажет после выступления Хенрик фон Эккерман. Второй раунд был идеальным для него (Кастелло прим. ред.) он проявил большую активность. Кстати, мне страшно повезло, потому что он сильно задел две перекладины, которые остались на своих местах. Я впервые на CSIO Сопота, но я его запомню, благодаря этой победе!»

Результаты этапа Кубка Наций в Сопоте

Турнирная таблица Первого европейского дивизиона

Результаты Гран-приCSIO5* Сопота