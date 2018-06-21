В Роттердаме начинается этап Кубка Наций

В соревнованиях участвуют десять сборных. Для команд Бельгии, Германии, Великобритании, Италии, Ирландии, Испании, Франции, Швейцарии и Швеции это будет квалификационный турнир. Сборная США уже традиционно занимает свое особое место среди участников, но соревнования для нее не носят отборочного характера.

После половины пути – четырех этапов Кубка Наций, прошедших в Шаморине (Словакия), Ла Боле (Франция),Санкт-Галлене (Швейцария) и Сопоте (Польша) лидирующее положение, по-прежнему, занимает команда Швейцарии с 270 баллами. Сборная Бельгии, одержавшая красивую победу на последнем турнире в Сопоте, поднялась на второе место и набирает 260 баллов. Третью строчку в турнирной таблице занимает сборная Франции, заработавшая 240 баллов. Германия и Испания разделяют четвертое место, по 225 баллов, у каждой сборной.

Швейцарцы, пропустившие этап на прошлой неделе, вновь возвращаются в строй. Наставник команды Энди Кистлер заявил на предстоящие соревнования Стива Герду, Янику Спрингстин, Артура да Сильву, Бит Мандли и Никлауса Рутчи. Тренер бельгийской сборной Питер Винберг после победы в Польше не стал вносить значительных изменений в состав. В Роттердаме выступят сильнейшие всадники страны – Питер Девос, Николя и Оливье Филиппаертсы, Нильс Бруенсилс и Йос Верлой.

Французская сборная, дважды поднимавшаяся на ступени пьедестала – первое место вСанкт-Галлене и второе место в Сопоте, не собирается сдавать позиций. В Нидерландах честь страны защищают Кевин Стаут, Тьерри Розье, Патрис Делаво, Алексис Дерубэ, Александра Франкарт. У Германии тоже впечатляющий состав – Маркус Энинг, Маркус Бербаум, Филипп Вейшаупт, Лора Клафаке, Ханс-Дитер Дрехер.

Хозяйка соревнований – Голландия пока не может похвастаться результатами. На данный момент команда на девятом, предпоследнем месте (90 баллов). Главная причина – пропуски соревнований. Сборная выступила лишь единожды – на этапе в Ла Боле, где заняла второе место. На родном этапе голландцам есть из кого выбирать – Харри Смолдерс, Юр Вриелинг, Герко Шройдер, Майкл ван дер Влойтен, Леопольд ван Астен. Есть шансы изменить положение в турнирной таблице и у шведов. В соревнованиях примут участие Хенрик фон Эккерман, Пидер Фредриксон, Рольф-Горан Бенгтссон, Ирма Карлсон и Фредерик Йохансен.

Звездный состав и у американцев: Элизабет Мадден, Маклейн Уард, Лора Краут, Михаэль Хьюз, Адриенн Стернликт.

Всадники и лошади