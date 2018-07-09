Бельгийцы выиграли этап Кубка Наций и Гран-при Роттердама

Вторую неделю подряд бельгийский конкур празднует блистательные завоевания! Собственно, победоносное шествие бельгийцев началось в польском Сопоте, где сборная выиграла четвертый этап Кубка Наций. В Португалии Гран-при CSI5* Эшторила завоевал бельгиец Николя Филиппаертс, на вторую ступень подиума поднялся его соотечественник Грегори Вателе. В Голландии «красные дьяволы» снова подчистую смели все высшие награды!

Тренер бельгийской сборной Питер Винберг включил в состав сильнейших всадников страны, и они не подвели своего наставника. Победу на этапе одержали Питер Девос в седле Эспуар, Николя Филиппаертс на Эйч энд Эм Чилли Уилли, Нильс Бруенсилс верхом на Ка де Либерте и Йос Верлой в седле Игоря.

Первый раунд только двум сборным – Бельгии и Германии удалось пройти чисто. Второй раунд бельгийцы завершают досрочно! Три чистых выступления приносят безоговорочную победу сборной, Питеру Девосу даже не пришлось выходить на трассу. У немцев финальное выступление сложилось менее удачно. Одну перекладину сбивает Маркус Энинг верхом на Ком Иль Фо, две ошибки допускает Маркус Бербаум в седле Кул Хэнд Люк. Зато не подкачала Лаура Клафаке на Кетч Ми Иф Ю Кэн, а также Филипп Вейшаупт на Эль Би Конвалл. Оба всадника прошли маршрут чисто. Таким образом, немцы записали только четыре штрафных очка и заняли второе место на этапе.

Сразу три команды США, Нидерландов и Швейцарии набрали по итогам двух раундов по двенадцать штрафных очков. Поскольку Штаты не входят в Первый европейский дивизион, команда за третье место не добавила квалификационных баллов в свою копилку. Другие, взяли по 70 баллов. После пяти этапов лидирует сборная Бельгии (360 баллов), второе место у Швейцарии (340 баллов), на третьем месте Германия (315 баллов).

Гран-приCSIO5*Роттердама выиграл Йос Верлой на Каракасе с результатом в 43,69 секунды. Второе место занял швед Педер Фредриксон в седле Эйч энд Эм Кристиан К (44,67 секунды). На третьей позиции швейцарская всадница Яника Спрангер верхом на Бакарди VDL (46,04 секунды).

Пятьдесят спортивных пар оспаривали главный индивидуальный трофей турнира. Пятизвездочную трассу чисто прошли шестнадцать всадников. Но из-за превышения нормы времени пять спортивных пар получили по одному штрафному и не прошли в перепрыжку.

«Я не хотел быть вторым! – скажет после своей победы Йос Верлой. – В этот вечер я горд тем, что выиграл у номера шесть в мире (Педера Фредриксона прим. ред.). После моей перепрыжки я немного нервничал, потому что знал, что очень хорошие всадники будут еще выступать, но я все же знал, что у меня хорошие шансы на победу. Перед испытанием Харри Смолдерс дал мне советы, которые мне очень помогли».

Результаты пятого этапа Кубка Наций

Турнирная таблица Первого европейского дивизиона