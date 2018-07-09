Монако принимает девятый этап LGCT и GCT

Соревнования пройдут на манеже с естественным песчаным покрытием назнаменитой гавани Монте-Карло.Конноспортивные турниры стали важной составляющей в календаре светской и спортивной жизни Монако наряду с Формулой-1 и мировом теннисным туром АТР Мастерс 1000.Традиционно правящий князь Альбер Второй будет приветствовать лучших всадников мира, участвующих в командных и индивидуальных соревнованиях.

Участники чемпионата уже проделали большой путь, но игра еще не сделана. Главенствующее положение в этом сезоне занимает австралийка Эдвина Топс-Александерс (172 балла). Второе и третье места за британцами. Бен Майер выиграл два этапа в Мадриде и Сен-Тропе и набрал 143 балла. Скотт Браш, выигравший самый первый этап в Мехико, пропустил четыре последних турнира. Но британец, заработавший 132 балла, продолжает оставаться на Олимпе.

После девяти этапов золотой список победителей LonginesGlobalChampionsTourсоставляют также бельгийцы Грегори Вателе (обладатель Гран-при в Шанхае) и Николя Филиппаертс, одержавший победу в последнем турнире в Эшториле, голландец Харри Смолдерс, взявший этап в Гамбурге и швед Педер Фридриксон – победитель этапа в Каннах. Все победители этапов соберутся в Праге на турнире плей-офф, чтобы побороться за супер Гран-при LGCT2018, и за колоссальные призовые.

К тройке лидеров в Монако присоединится Харри Смолдерс. Участник всего лишь трех турниров в этом сезоне, голландец постарается наверстать упущенное. На данный момент его положение в турнирной таблице – 10 место и 108 баллов.

Среди бывших победителей Лазурного берега Княжества: итальянцы Альберто Зорзи (победитель 2017) и Эмануэле Гаудиано (победитель 2016 года), катарский всадник Бассет-Хасан Мохаммед (победитель 2014 года).

В Монако выступят французы Роже Ив Бост, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Оливье Робер. Немецкий конкур представят Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт, Дэвид Вилл. От Швеции выступит Рольф-Горан Бенгтссон. От Ирландии делегированы Бертрам Аллен, Дэнис Линч, Шайн Врин, Майкл Даффи. От Бельгии выступят Питер Девос, Жером Гери. Штаты представит Дженифер Гейтс.

На протяжении многих этапов подряд главенствующее положение в Global Champions League удерживает сборная «Лондон Найтс». Команда набрала 174 балла, лондонские рыцари дважды выигрывали этапы – в Шанхае и в Мадриде. С незначительным отставанием от лидера, вторую строчку турнирной таблицы занимает команда «Валкенсвард Юнайтед» (167 баллов). Свою первую победу сборная отпраздновала в Каннах, в Гамбурге сборная была на втором месте. Замыкает тройку лидеров «Шанхай Свонс» (127 баллов). Шанхайские лебеди победили в Сен-Тропе.

Всадники и лошади