Шейн Брин выиграл свой первый Гран-при в Монако

Победу на Гран-При CSI5* в Монте-Карло одержал ирландец Шейн Брин в седле Испвич ван де Вольфсаккер. На втором месте итальянец Альберто Зорзи верхом Фэйр Лайт ван Т Хейке. Третье место тоже у ирландского всадника Дэниса Линча на RMFБелла Балубет.

Всего семь чистых выступлений показали претенденты на главный приз. Но досадное штрафное очко за превышение нормы времени не позволило немцу Кристиану Кукуку в седле Кордесс прорваться в перепрыжку.

Первым на трассу финального испытания вышел бельгиец Жером Гери верхом на Сельвине. Сбитая перекладина барьера под номером три и полученные за ошибку четыре штрафных очка сильно осложнили ситуацию для этой отличной спортивной пары. Вышедший следом голландец Харри Смолдерс в седле Ка был быстрее бельгийца, и пришел к финишу за 34,16 секунды, но также допустил одну ошибку на двойнике. Позднее станет ясно, что это будет четвертый результат соревнований. Швейцарец Пиус Швицер на Чидам Зед окончил выступление с двумя сбитыми перекладинами и восьмью штрафными.

Еще оставались варианты победить в Гран-при со штрафными очками, для этого последнему трио участников нужно было тоже пройти маршрут с изъянами. Но они-то себе этого и не позволили! Ирландец Дэнис Линч в седле RMFБелла Балубет первым сделал заявку на победу, пройдя маршрут за 40,43 секунды без ошибок. Победитель Гран-при Монако в 2017 году итальянец Альберто Зорзи верхом на Фэйр Лайт ван Т Хейке был быстрее своего предыдущего соперника и завершил перепрыжку за 35,72 секунды. Казалось, итальянцу улыбнулся шанс стать дважды обладателем Гран-при Княжества Монако и выйти в финал Супер Гран-при.

Оставалось единственное выступление, и ирландец показал, что победу он не намерен упускать. Вначале скорость ирландца была сопоставима с уровнем Альберто Зорзи. Но на последнем препятствии пара Шейн Брин и Испвич ван де Вольфсаккер ускорились. Разница во времени составила шестнадцать сотых секунды, такова цена победы ирландского всадника, остановившего стрелку секундомера на отметке 35,56 секунды.

Победителем девятого этапа Global Champions League стала команда «Ром Гладиаторс». Победу команде принесли Констант ван Паесшен и Марлон Модоло Занотелли. Оба раунда всадники провели чисто и записали в актив гладиаторов блестящую победу. На втором месте «Лондон Найтс». Выступившие за рыцарей Мартин Фукс и Бен Майер, ошиблись всего единожды в первом раунде и провели чисто второй. Третий результат команде «Монреаль Даймондс» принесли Марк Маклей и Харри Смолдерс.

Результаты Гран-при Монте-Карло

Турнирнаятаблица Longines Global Champions Tour