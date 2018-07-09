Десятый этап LGCT и GCTпроводит Париж

Эйфелева башня и Марсово поле выбраны в качестве прекрасного фона для топ-шоу конкура. Более 50 000 зрителей посетят знаменитые соревнования, которые развернутся в сердце французской столицы.

Париж будет приветствовать самых титулованных всадников мира: победительницу Кубка мира 2018 американку Элизабет Мадден, номер один мирового рейтинга голландца Харри Смолдерса (в этом сезоне он стал победителем Гран-при в Гамбурге), чемпиона Европы шведа Педера Фредриксона (выиграл этапLGCTв Каннах), легендарного немецкого всадника, обладателя пяти олимпийских медалей Людгера Бербаума.

В седле лидерыLonginesGlobalChampionToursэтого сезона, вошедшие в золотой список победителей этапов. Из турнира в турнир возглавляет таблицуLGCTавстралийка Эдвина Топ-Александер (победительница Гран-при в Майами), после девяти этапов всадница набрала 186 баллов. Британец Бен Майер на втором месте (172 балла), это единственный всадник, которому удалось дважды выиграть Гран-приLGCTсезона 2018, он взял этапы в Мадриде и в Сен-Тропе. Его соотечественник Скотт Браш на третьем месте (157 баллов), выиграл Гран-при в Мехико. Бельгиец Грегори Вателе (выиграл этап в Шанхае).

Разумеется, лучшие всадники французского конкура – хозяева предстоящего турнира попытаются взять верх на родном этапе. Среди участников Симон Делестр, олимпийские чемпионы Роже Ив Бост, Кевин Стаут, Филипп Розье, Пенелопа Лепрево, победитель Гран-при прошлого года в Париже – Жульен Эпайяр.

В предстоящих испытаниях примут участие лучшие итальянские всадники Альберто Зорзи и Лоренцо де Лука, ирландцы Бертрам Аллен, Дэнис Линч, Камерон Ханлей, голландцы Майкл ван Влойтен, Марс Хутзагер, Леопольд ван Астен, шведы Хенрик фон Экерманн, Эвелина Товек, Рольф-Горан Бенгтссон, немцы Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт, бельгийцы Питер Девос, Йос Верлой, Жером Гери, Оливье Филиппаертс, израильская всадница Даниэль Голштейн.

Солидный состав прибывает из-за океана. США на турнире представят Лора Краут, Джорджина Блумберг, Джессика Спрингстин, Лилли Кинан, Дженнифер Гейтс. За Бразилию выступят Педро Джанкейра Мулайерт, Педро Веннис, Марлон Модоло Занотелли.

После девяти этапов Global Champions League лидерство продолжает удерживать команда «Лондон Найтс» (199 баллов), на втором месте сборная «Валкенсвард Юнайтед» (183 балла), после красивой победы в Монте-Карло с седьмого на третье место перебралась команда «Ром Гладиаторс» (137 балла).

Всадники и лошади

