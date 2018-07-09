Самех Эль Дахан выиграл Гран-при в Париже

Десятый этап LGCT и GCTназвал своих победителей в командных и индивидуальных соревнованиях. Верхом на Сума’с Зорро египтянинСамех Эль Даханзаписал в свой актив первую победу сезона LGCT 2018. Второе место занял ирландский всадник Бертрам Аллен верхом на Молли Мэлоун V. Третий результат у номера один мирового рейтинга голландца Харри Смолдерса в седле Дон ВиЭйчПи Зед.

На штурм пятизвездочной трассы Гран-при, выстроенной по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани, вышли тридцать пять спортивных пар. К великому удовольствию парижской публики почти треть выступающих завершили основное испытание без единой ошибки – одиннадцать всадников прошли в перепрыжку. Причем лидеры LonginesGlobalChampionTours, вошедшие в золотой список победителей этапов, оказались в их числе. Так, кроме голландца Харри Смолдерса, дальнейшую борьбу продолжила австралийка Эдвина Топ-Александер в седле Калифорнии. Как и британец Бен Майер, единственный всадник, которому удалось победить на двух Гран-при LGCT сезона 2018, получил реальную возможность и в Париже стать первым. Бельгиец Грегори Вателе в седле ЭмДжейТи Невадос Эс, швед Педер Фредриксон верхом на Хэнссон WIтоже оказались на перепрыжке.

Побороться за главный трофей в финальной части соревнований удалось и голландцу Марку Хутзагеру, бельгийцам Оливье Филиппаертсу и Питеру Девосу, израильской всаднице Даниэль Голштейн. Единственному представителю принимающей стороны – французскому всаднику Филиппу Розье в седле Кристалло А ЭльЭм тоже удалось пройти в перепрыжку.

Первым на трассу вышел ирландец Бертрам Аллен верхом на Молли Мэлоун V. Пара блестяще прошла испытание и остановила стрелку секундомера на отметке 36,86 секунды. Для всех соперников была поставлена сложнейшая задача – быть быстрее ирландца и не ошибиться! В ловушку четвертого препятствия попали Грегори Вателе и Педер Фредриксон. Две перекладины сбила Эдвина Топ-Александер. Оливье Филиппаертс оказался быстрее Бертрама Аллена, но сбитая перекладина не позволила ему подняться выше седьмого места.

Отлично провели перепрыжку шесть всадников. Но только египтянинСамех Эль Даханверхом на Сума’с Зорро был самым скоростным. Пара пришла к финишу за 36,32 секунды. Занявший третье место Харри Смолдерс в седле Дон ВиЭйчПи Зед, завершил выступление за 37,06 секунды.

«Я не думал о тех, кто был за мной, я сосредоточился только на том, что происходило, – скажет после своей победы Самех Эль Дахан, -Я очень рад быть на подиуме с такими престижными всадниками. Благодарю всех, кто сопровождает меня и поддерживает каждый день с моими лошадьми, и я очень горжусь тем, что принес им эту победу. Сума Зорро – моя лучшая кобыла, она кобыла моей жизни. Я надеюсь, что смогу ее взять на плей-офф в Прагу, это было целью настоящего сезона…»

Победу в парижском этапе Global Champions League одержала команда «Монреаль Даймонс» и ее представители Йос Верлой в седле Игоря и Харри Смолдерс на Дон ВиЭйчПи Зед. Оба раунда всадники провели без единого штрафного. Второе место заняла команда «Мадрин ин Моушн», ее всадники Эдуардо Альварес Азнар и Марк Хутзайгер тоже ни разу не ошиблись, но по скорости уступили победителям. Третьей на этапе стала команда «Майами Селтикс», получившая после двух раундов четыре штрафных.

Результаты Гран-при

ТурнирнаятаблицаLongines Global Champions Tour

Результаты десятого этапа Global Champions League

Турнирная таблица Global Champions League