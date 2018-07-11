Фальстербо принимает этап Кубка Наций. Россияне соревнуются в выездке

В предстоящих соревнованиях участвуют восемь сборных. Для команд Великобритании, Голландии, Испании, Италии, Ирландии и Швеции это будет квалификационный турнир. Сборные Дании и Норвегии тоже поборются с командами Первого европейского дивизиона, но соревнования для них не носят отборочного характера.

Турниры пройдут на юго-западе страны в средневековом городе XII века. Почти век назад, в двадцатых годах здесь стартовали конные соревнования, а в 1969 году Фальстербо провел первое Дерби, открывшее начало большим турнирам. В настоящее время это престижнейшее конное шоу включает несколько десятков различных испытаний по конкуру и выездке, а также соревнования для юниоров.

Серьезной командой в Фальстербо приехали российские всадники. Наши спортсмены примут участие в соревнованиях по выездке. Выступает лучшая всадница страны Инесса Меркулова и ее Мистер Икс. Среди участников Татьяна Костерина на Дьяволессе VA, Елена Сиднева верхом на Фютюр 6, Станислав Чередниченко в седле Арумса. Всего в турнирах CDIO5*/CDI3* по выездке примут участие 36 всадников. Среди них звезды первой величины – голландец Патрик ван дер Меер в седле Зиппо и швед Патрик Киттель на Дежа.

После пяти этапов Кубка Наций, прошедших для Первого европейского дивизиона сменился лидер турнирной таблицы, теперь первую позицию занимает команда Бельгии, набравшая 360 баллов. Бельгийцы одержали две победы подряд, взяв этап в Сопоте и Роттердаме. Сборная Швейцарии переместилась на второе место и набирает 340 баллов. Третью строчку занимает сборная Германии (315 баллов), потеснившая Францию (292,5 балла) на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров Испания (225 баллов).

Команда принимающей стороны – шведская сборная на данный момент на шестой позиции. На родном этапе наставнику шведов Хенрику Анкаркроне есть из кого выбирать. Всего заявлено пятнадцать шведских всадников на турниры высшей категории по конкуру. В соревнованиях примут участие Хенрик фон Экерманн, Педер Фредриксон, Эвелина Товек, Рольф-Горан Бенгтссон, Стефани Холмен, Дуглас Линделоу.

За Нидерланды будут сражаться Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, Мишел Хендрикс, Джонни Палс. Хозяйка финала Кубка Наций – Испания на предстоящий турнир включила в состав сборной Эдуардо Алвареса Азнара, Мануэля Фернандеса Саро, Пилар Лукреция Кордона, Ивана Серрано Саенса. Лучшие всадники у ирландской команды – Бетрам Аллен, Марк Маклей, Даниэль Коил, Паул О’Шеа.

Великобритания и Италия на данный момент аутсайдеры соревнований и занимают предпоследнее и последнее места, соответственно. Принявшие участие всего лишь в двух этапах, сборные постараются изменить положение после выступления в Шведции. Среди участников британцы Майкл Уитакер, Тим Уилкс, Самюэль Фюннел, Анна Пауэр. За Италию сразятся Пьерджорджио Буччи, Бруно Кимирри, Лука Марзиани, Паоло Адамо Зуваделли.

Всадники и лошади