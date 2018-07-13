11-й этап LGCT и GCT пройдет в Шантийи

Соревнования пройдут в роскошном поместии Шантийи на арене с естественным травяным покрытием напротив исторических конюшен, окруженных парками и садами. Фонон турниров станет изысканный замок Шантийи. Это культовое место, где проходят элитные соревнования, потрясающие конные шоу и демонстрации по выездке. В Шантийи состоялся первый французский Дерби.

После десятого этапа первенство в Longines Global Champions Tour перехватил британский всадник Бен Майер, набравший 205 баллов. Лидировавшая из этапа в этап австралийка Эдвина Топ-Александер с небольшим отставанием сместилась на второе место. В активе австралийской всадницы 199 баллов. С десятого на третье место поднялся победитель прошлогоднего сезона LGCT – голландец Харри Смолдерс, заработавший 176 баллов. Все три лидера также входят в золотой список победителей этапов LGCT. Это звездное трио уже прибыло в Шантийи.

Собственно, двадцать три всадника из топ-тридцати лучших в мире уже в Шантийи. Среди участников немцы Людгер Бербаум, Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Кристиан Кукук, ирландцы Дэнис Линч, Шейн Свинан, голландцы Эрик ван дер Влойтен, Марк Хутзагер, Герко Шройдер, Леопольд ван Астен, бельгийцы Грегори Вателе, Питер Девос, Йос Верлой, Жером Гери, Николя Филиппаертс, британцы Скот Браш, Джон Уитакер, итальянец Альберто Зорзи, швейцарец Мартин Фукс, израильтянка Даниэль Голштейн.

Штаты на турнире представят Лора Краут, Джессика Спрингстин, Лилли Кинан, Дженнифер Гейтс, Лорен Хог. За Бразилию выступят Педро Джанкейра Мулайерт, Марлон Модоло Занотелли, Луис Филипе де Азаведо.

В парижском этапе ни одному французскому всаднику не удалось прорваться на пьедестал в финальном испытании – Гран-при. Попыткой номер два станет предстоящий домашний этап в Шантийи. Лучшие всадники – хозяева предстоящего турнира среди участников. Французский триколор будут защищать Симон Делестр, Роже Ив Бост, Кевин Стаут, Филипп Розье, Пенелопа Лепрево, Жульен Эпайяр, Марк Дилассе, Эдвард Леви.

В Global Champions League лидерство продолжает удерживать команда «Лондон Найтс» (214 баллов), сборная «Валкенсвард Юнайтед» (202 балла) по-прежнему вторая на турнире, третье место уже второй этап подряд забронировала себе команда «Ром Гладиаторс» (153 балла), точно такой же результат и у «Скандинавиан Викингс».

Всадники и лошади