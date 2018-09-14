Всемирные конные игры. Уже есть первые победы, первые скандалы

Игры, казалось, не заладились еще до своего открытия. Циклон накрывший Северную Америку, вызванные им проливные дожди и ураган поставили под угрозу проведение этого важнейшего события.

Однако, 11 сентября официальный старт был все таки задан. Первые награды получили хозяева Игр – американская сборная по рейнингу. Эту главную дисциплину вестерна, по праву, называют «выездкой в стиле вестерн». Двенадцать сборных поспорили за медали. Американцы вновь подтвердили свое лидерство, но и европейские сборные доказали, что не лыком шиты – серебро у бельгийцев, бронзу взяли – немцы.

Самый громкий скандал разразился в рядах участников по конным пробегам. Некомпетентность организаторов в проведении подобного рода соревнований, спонтанные указания на старте, приведшие к ряду абсурдных ошибок и другие ляпы сыпались один за другим. Дистанцию начали штурмовать спортивные пары, которым был указан неверный маршрут. Далее, соревнования были перезапущены, а маршрут урезали до 120 км, вместо 160 км. Но главной проблемой – стала полная остановка пробега и аннулирование предварительных результатов после нескольких часов изнурительных соревнований! Данное «запоздалое» судейское решение сформулировано следующим образом: «Экстремальные погодные условия, которые ставят под угрозу благополучие и безопасность всадников и лошадей».

Со среды начались первые соревнования по выездке, в которых принимают участие российские всадницы. В программе: в среду и четверг турниры Большого приза, в пятницу – Переездка Большого приза, а в воскресенье финальное испытание – КЮР Большого приза. Первую победу в Большом призе одержала немецкая всадница Джессика фон Бредоу-Верндл в паре вTSF Далера БиБи. Пара набрала 76.677%. На втором месте шведский дуэт Джульетт Рамель и Бюриэль Кей.Эйч (75.248%). Третье место у немки Дороти Шнейдер на Самми Деви младшем (75.062%). Две россиянки приняли участие в турнире: Елена Сиднева верхом на Фухуре и Евгения Давыдова на Авакенинге. Наши пары вошли в третью десятку по суммарным судейским оценкам. Во второй день выступили Татьяна Костерина на Дьяволессе VA и Инесса Меркулова на Мистере Икс.

Таким образом, после второго соревновательного дня сложилась полная картина в командном зачете Большого приза. Золотую медаль завоевала немецкая сборная с общим счетом в 242.950. Лучшей в команде была Изабель Верт на Белла Розе, ее результат – 84.829%. Королева выездки на данный момент на первой строчке турнирной таблицы в индивидуальном зачете. На втором месте американская сборная (233.136). Лора Грейвс на Вердадесе показала результат в 81.537%. Бронзовую медаль завоевали англичане – 229.628. Российская сборная на десятом месте. Наши всадницы набрали 207.065.

Результаты соревнований ВКИ-2018