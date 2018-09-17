КЮР Большого приза отменен. Переездку Большого приза взяла Изабель Верт

Ураган «Флоренс» продолжает править бал на Всемирных Конных Играх. В воскресенье так и не состоялся КЮР Большого приза. Путевку на это финальное испытание получили пятнадцать спортивных пар, после субботнего турнира в Переездке Большого приза.

Как вариант, организаторы рассматривали перенесение соревнований на понедельник в крытый манеж. Но технически для этого понадобились бы серьезные строительные работы, в том числе, замена грунта. Учитывая сроки проведения КЮРа, вылета лошадей и прочие обстоятельства, Международная федерация конного спорта приняла непростое решение – полностью отказаться от проведения турнира.

Президент организационного комитета ВКИ в Трионе Майкл Стоун сказал: «Мы понимаем разочарование пятнадцати всадников, прошедших отбор со своими лошадьми для этого испытания, а также чувства зрителей, которые купили билеты. Но прогноз погоды нам просто не оставил выбора. Благополучие лошадей должно быть главным приоритетом. К тому же, перелет лошадей сразу после соревнований просто невозможен. Это удручающее решение, но у нас все же были два события мирового класса здесь, в Трионе, включая вчерашнюю Перездку Большого приза (в субботу прим. ред.), мы видели немку Изабель Верт и Беллу Розу 2, выигравшую две золотые медали. И серебро, завоеванное Соединенными Штатами, это было настоящим удовольствием для поклонников выездки».

Решение об отмене КЮРа никак не повлияло на квалификационный отбор на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Командный квалификационный зачет завершился в четверг. Сборные Германии, США, Великобритании, Швеции, Нидерландов и Испании получили путевки в столицу страны восходящего солнца.

Вернемся к субботнему турниру – Переездке Большого приза. Двадцать девять спортивных пар прошли отбор для выступления в этом испытании. Из российской делегации, только Инессе Меркуловой верхом на Мистере Икс удалось прорваться в Переездку.

Немка Изабель Верт в паре с Белла Роза 2 победили с результатом в 86.246%. Жюри единогласно присудили королеве выездке первое место. Представительница принимающей стороны – американка Лора Грейвс на Вердадасе завоевала серебро. Пара получила от жюри суммарную оценку 81.717%. Бронзовой медалисткой стала английская всадница Шарлотт Дюжардан в седле Моунт Сент Джон Фристайл. Ее результат – 81.489%. Российская пара Инесса Меркулова и Мистер Икс набрали 72.523% и заняли девятнадцатое место.

В троеборье в индивидуальных турнирах по выездке на двух первых позициях разместились немки – Джулия Краевски и Ингрид Климке. Третье место у Розалинд Кантер. В командных соревнованиях опять-таки ведет немецкая сборная, на втором месте англичане, третью позицию заняли американцы.

Результаты ВКИ-2018