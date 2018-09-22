Сборная США по конкуру завоевала золото Всемирных Конных Игр

После отбора в первом раунде 25 сборных поспорили за медали. Это был необыкновенный финал в командном зачете! Последний раунд определил победителя, точнее двух победителей! Сборные США и Швеции набрали одинаковое количество баллов и судьба золотых медалей решилась на перепрыжке. Стоит только представить в каком напряжении прошло заключительное испытание.

Победу в родных стенах одержали Маклей Уард на Клинте, Лаура Краут верхом на Зеримони, Девин Райан в седле Эдди Блю и Адриен Стернлиц на Кристаллине. За сборную Швеции сразились лучшие всадники страны: Хенрик фон Эккерман на Товек Мари Лу, Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Кристиант К, Фредерик Йохансен на Колд Плей и Малин Бариард-Йохансен верхом на Эйч энд Эм Индиана.

Перепрыжка прошла гладко у трех американских всадников и трех шведов. Один провал допустила американка Адриен Стернлиц на Кристаллине. Одну перекладину сбила и шведка Малин Бариард-Йохансен, выступившая верхом на Эйч энд Эм Индиана. Суммарный результат золотых медалистов составил 100,67 секунды. Серебряные призеры набрали 102,73.

В личном зачете на данный момент ведет немецкий всадник Симон Блюм, выступающий верхом на DSP Алис. Вторую строчку турнирной таблицы занимает австриец Макс Кухнер в седле Шардоне. Третье место пока за швейцарцем Мартином Фуксом верхом на Клуни. Остается еще два испытания, которые и определят победителя. Финал состоится уже в это воскресенье.

К большому сожалению российских болельщиков, наши спортсмены были отсеяны еще в первом раунде. Владимир Туганов в седле Саспенс Флореваль набрал восемнадцать штрафных очков и занял 82-е место. Для прохождения во второй раунд необходимо было войти в число шестидесяти лучших. Любовь Кочетова вынуждена была отказаться от продолжения соревнований. Причина – плохое самочувствие Бриллиант Дю Руэ, верхом на котором выступала россиянка.

Собственно, еще до старта Игр нашу сборную постигла непредвиденная неприятность.Российская конкуристка Мария Маденова вынуждена была отказаться от участия в ВКИ. В начале сентября на соревнованиях в Брюсселе после неудачного падения, травму получил жеребец Конфидент оф Виктори, с которым Маденова собиралась выступать на Играх. Наши конкуристы смогли принять участие только в индивидуальных соревнованиях.

Результаты командных соревнований по конкуру

Результаты индивидуальных соревнований по конкуру