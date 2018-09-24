Немецкая конкуристка Симоне Блюм выиграла золото ВКИ

Серьезную заявку на чемпионский титул немка Симоне Блюм сделала уже в первый день соревнований, войдя в пятерку лидеров верхом на 11-летней кобыле DSP Элис. Далее, второй раунд эта великолепная пара взяла играючи и зарезервировала за собой уже первую строчку в турнирной таблице. Опытные европейские и американские всадники жаждали реванша в третий день состязаний. И, наверняка, могли рассчитывать, что 29-летняя немецкая всадница не выдержит накала страстей и изнуряющих испытаний. Напомним, что планка, точнее высота препятствий, была поднята на высоту 165 см, это новшество нынешних Всемирных Конных Игр, было уготовано для конкуристов.

Но Симоне Блюм в паре с великолепной DSP Элис сделали свою победную игру. Первый раунд немка прошла чисто. Второй раунд оказался немного сложнее, и Блюм получила один штраф за превышение нормы времени. В общем зачете, эти «незадачи» уже никак не могли навредить новоиспеченной чемпионке мира. Обрамление золотой медалистке на подиуме составили швейцарские серебряный и бронзовый призеры. Мартин Фукс верхом на Клуни завоевал серебро, Стив Герда в седле Бьянки, отличившийся чистыми финальными выступлениями в обоих раундах, получил бронзу ВКИ.

«Стив и Мартин реализовали невероятные выступления сегодня. Странно оказаться здесь среди них обоих. Я не могу описать свое чувство, – сказала чемпионка Симоне Блюм. – Сегодня был прекрасный день! Элис была потрясающей всю неделю, она не допустила ни одной ошибки в пяти стартах, что невероятно. Она проявляет крайнее уважение, она борец и отдает всю себя каждый раз. Она действительно хотела выиграть сегодня, и отдала всю себя! В последние дни я не испытывала такого уж стресса, потому что Элис по-настоящему облегчила мою работу».

В это же воскресенье завершились соревнования по драйвингу в командном и личном зачетах. Хозяева соревнований завоевали золото. Сборная США набрала счет 353.39, победу заработали Честер Вебер, Джеймс Фейрклоу и Мисди Ригли-Миллер. Серебро завоевала сборная Нидерландов, бронза досталась команде Бельгии.

В индивидуальном зачете чемпионом по драйвингу стал австралиец Бойд Эксель, второе место занял американец Честер Вебер, на третьем месте бельгиец Эдуард Симоне.

Финальные испытания прошли и по вольтижировке. Золотые медалисты – сборная Швейцарии, серебро завоевала команда Германии, бронза у Австрии. Сборная России на 12-ом месте.

Результаты индивидуального зачета по конкуру

Результаты всех соревнований ВКИ