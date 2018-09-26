Всемирные Конные Игры завершены. Работа над ошибками продолжается

Изначально Игры претерпели ряд непростых организационных трудностей. Международная федерация конного спорта планировала провести ВКИ в Канаде, в Бромоне. Проект рассыпался из-за финансовых трудностей. Новым местом проведения был определен международный конноспортивный центр в Трионе.Сказать, что организаторы провели подготовку в сжатые сроки на уровне, было бы, мягко говоря, неточным.

Казалось, само небо выступило против этой затеи.Циклон накрывший Северную Америку, вызванные им проливные дожди и ураган, поставили под угрозу проведение важнейшего события в конном спорте. Однако, 11 сентября официальный старт был все таки задан. Первые награды получили хозяева Игр – американская сборная по рейнингу. Штаты вновь подтвердили свое лидерство в этой дисциплине, но и европейские сборные доказали, что не лыком шиты – серебро у бельгийцев, бронзу взяли – немцы.

Первый громкий скандал разразился в рядах участников по конным пробегам. Главной проблемой стала полная остановка пробега и аннулирование предварительных результатов после нескольких часов изнурительных соревнований. Данное судейское решение сформулировано следующим образом: «Экстремальные погодные условия, которые ставят под угрозу благополучие и безопасность всадников и лошадей». Споры и разбирательства по этому поводу продолжаются. Следим за новостями.

Следующим огромным разочарованием и участников, и болельщиков стала отмена КЮРа Большого приза. Причина та же, что и для отмены пробега – погодные условия. Ураган «Флоренс» не оставил выбора. Как вариант, организаторы рассматривали перенесение соревнований на день позже в крытый манеж. Но технически для этого понадобились бы серьезные строительные работы, в том числе, замена грунта. Учитывая сроки проведения КЮРа, вылета лошадей и прочие обстоятельства, Международная федерация конного спорта приняла непростое решение – полностью отказаться от проведения турнира.

В Переездке Большого приза выступили двадцать девять спортивных пар, которые прошли отбор. Из российской делегации, только Инессе Меркуловой верхом на Мистере Икс удалось прорваться в Переездку. Немка Изабель Верт в паре с Белла Роза 2 завоевала золото чемпионата. Представительница принимающей стороны – американка Лора Грейвс на Вердадасе завоевала серебро. Бронзовой медалисткой стала английская всадница Шарлотт Дюжардан в седле Моунт Сент Джон Фристайл. Российская пара Инесса Меркулова и Мистер Икс заняла девятнадцатое место. Золото командного зачета в выездке тоже у немецкой сборной. Серебро взяли Штаты, а бронзовые медали завоевала команда Великобритании.

Погода внесла свои коррективы и в соревнования троеборцев. Финальное испытание – кросс-кантри, было перенесено на день позже. После всех турниров триумф на ВКИ праздновали англичане. Два золота завоевала Великобритания – в индивидуальном и командном зачете. Чемпионкой троеборья стала англичанка Розалинд Кантер в седле Олстар Бе. На втором месте ирландец Пэдрейг Маккарти и его партнер Мистер Чанки. Бронзу завоевала немка Ингрид Климке на SAPХейл Боб ОЛД. Команда Великобритании по троеборью на первом месте. Серебро взяли ирландцы, бронзовые медалисты – всадники Франции.

Одним из самых ожидаемых событий для российских болельщиков на Всемирных Конных Играх стали соревнования по конкуру. Увы, еще до начала соревнований нашу сборную постигла неприятность.Российская конкуристка Мария Маденова вынуждена была отказаться от участия в ВКИ из-за травмы жеребца Конфидент оф Виктори, с которым Маденова собиралась выступать. В результате, наши конкуристы выступили только в личном зачете. Однако, россияне были отсеяны уже в первом раунде. Владимир Туганов в седле Саспенс Флореваль занял 82-е место. Любовь Кочетова вынуждена была отказаться от продолжения соревнований. Причина – плохое самочувствие Бриллиант Дю Руэ, верхом на котором выступала россиянка.

Финал по конкуру в командном зачете был просто необыкновенным! Сборные США и Швеции набрали одинаковое количество баллов и судьба золотых медалей решилась на перепрыжке. Золотую медаль завоевала сборная США. Серебро у шведов, бронзовые медалисты – немецкие всадники.

А в индивидуальном зачете потрясающую победу одержала немецкая конкуристка Симоне Блюм в седле DSP Элис. Чемпионка также стала первой женщиной-конкуристкой, которая когда-либо выигрывала ВКИ. Швейцарцы Мартин Фукс верхом на Клуни завоевал серебро, Стив Герда в седле Бьянки получил бронзу ВКИ.

В соревнованиях по драйвингу в командном зачете чемпионами стали американцы. Серебро завоевала сборная Нидерландов, бронза досталась команде Бельгии. В индивидуальном зачете чемпионом по драйвингу стал австралиец Бойд Эксель, второе место занял американец Честер Вебер, на третьем месте бельгиец Эдуард Симоне.

Два трагических события произошли на ВКИ. 12-летняя кобыла Бокс Квает была подвергнута эвтаназии. На этой лошади выступала шведская всадница Анна Фрескхорд в соревнованиях по троеборью. Во время кросса Бокс Квает получила травму мягких тканей. Второй случай усыпления четвероного спортсмена произошел с жеребцом по кличке Барак Обама, на котором выступала в пробегах новозеландская всадница Дженни Чемпион. У 20-летнего жеребца возникли проблемы с почками, спасти животное ветеринарной службе не удалось.