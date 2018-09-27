Бельгия проводит турниры CSI5*

Соревнования WaregemHorseWeekпройдут с 26 по 30 сентября и соберут элиту мирового конкура. Некоторые звезды только вернулись из Триона, другие не выезжали из Европы и продолжили готовиться к финалу Кубка Наций в Барселоне, другим европейским турнирам, а также к последним этапам LGCTи GCL.

Разумеется, самым многочисленным и представительным составом в Варегене выступят всадники принимающей стороны – бельгийцы Николя и Оливье Филиппаертсы, Грегори Вателе, Жером Гери, Питер Девос, Нильс Бруенсилс. Из Штатов вернулся француз Кевин Стаут и с корабля на бал прибыл в Бельгию, к нему присоединились Симон Делестр, Жульян Эпайяр и Гийом Футриер. За Англию постоят Скотт Браш, Майкл и Уильям Уитакеры, Александра Торнтон. Германию представят Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Даниэль Дойсер. Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, Лука Мария Монета – участники из Италии. Три голландских конкуриста выйдут на манеж – Харри Смолдерс, Майкл ван дер Влойтен и Кевин Йоханс. Среди участников ирландцы Денис Линч и Бертрам Аллен, австралийка Эдвина Топс-Александер, португальская всадница Лусиана Диниш, гречанка Афина Онассис.

Очень серьезный эскадрон высадился из-за океана – американцы Кент Фаррингтон, Лорен Хог, Джессика Спрингстин, Спенсер Смит. А также канадцы Эрик Ламаз, Кара Чад, Тиффани Фостер.

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