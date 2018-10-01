Нильс Бруенсилс выиграл Гран-при CSI5* в родном Варегене

За несколько дней до финала Кубка Наций лучшие всадники мира померились силами на пятизвездочном турнире в Варегене, бельгийском городе, расположенном в Западной Фландрии. Нильс Бруенсилс продемонстрировал отличную форму, всадник входит в сборную Бельгии и уже на этой неделе отправится в Барселону, где примет участие в финале Кубка Наций. Но в это воскресенье Бруенсилса чествовали на родине.

Сложнейший маршрут пятизвездочного Гран-при был построен по проекту курс-дизайнера Сантьяго Варелы. Изначально в списке претендентов на главный приз значилось 42 спортивные пары. Но неудачно начав штурм трассы, некоторым великим всадникам пришлось сойти с дистанции. В их числе, немец Кристиан Альманн на Карибисе Зед, итальянцы Лоренцо де Лука верхом на Халифакс ван хет Клуизебос, Лука Мария Монета в седле Коннери, британец Майкл Уитакер на Амбре и португальская всадница Лучана Диниш верхом на Ленноксе.

В первом гите перекладины сыпались в огромном количестве. И все же десяти парам удалось прорваться в перепрыжку. Три бельгийца вышли на финишную прямую, к Нильсу Бруенсилсу присоединились Николя Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Харлей VdБисшоп и Жером Гери на Гарфильде де Тижи Темплиерсе. В финальном испытании приняли участие французы Симон Делестр на Чезалл Зимекест, Жульян Эпайяр на Южуал Суспект д’Ож, британец Скотт Браш на Хелло Шелби, ирландец Денис Линч на Зе Синнер, поляк Ярослав Скжицзынский на Чаклане, турок Дерин Димерсой на Харри К и бразилец Виктор Мариано Люминатти на Хомер ван де Барлибуис.

Перепрыжка провела свой жёсткий отсев. Только четверым удалось продемонстрировать двойные нули на табло штрафных. Ирландец Денис Линч на Зе Синнер не стали рисковать и прошли маршрут чисто, но не достаточно быстро, чтобы разместиться на призовом месте. С результатом в 45,22 секунды, ирландец занял четвертое место. Отличное выступление провел поляк Ярослав Скжицзынский в седле Чакланы. Пара остановила стрелку секундомера на отметке 41,72 секунды и заняла третье место. Второй результат показал француз Симон Делестр верхом на Чезалл Зимекест, их время составило 40,57 секунды.

Последним на манеж вышел Нильс Бруенсилс в седле Леди Кракотт. Пара была в ударе и отпрыгала за 39,85 секунды. Для десятилетней кобылы Леди Кракотт, эта победа – лучший результат в карьере. Лошадь выступает в соревнованиях высшей категории сложности только с апреля нынешнего года.

Результаты Гран-при CSI5* в Варегене