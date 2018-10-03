Барселона – хозяйка финала Кубка Наций принимает гостей

По итогам квалификационных испытаний, прошедших в лигах в течение 2018 года определились сборные-финалисты. Первый европейский дивизион выставляет одиннадцать команд: из Бельгии, Германии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Швеции. Как это ни парадоксально звучит, но этим сборным можно было бы и не состязаться в отборочных этапах. Поскольку все команды дивизиона номер один, вышли в финал. Аутсайдеры попали в Барселону благодаря высвободившимся квотам.

Победителем квалификационной гонки стала сборная Бельгии, набравшая 420 баллов. Собственно, бельгийцы в течение всего сезона, и особенно на последних международных соревнованиях пятизвездочного достоинства только подтверждают свою блестящую форму и все слышнее делают заявку на победу в Кубке Наций. Чего только стоит последний турнир в Варегене! Второе место в первом европейском дивизионе у сборной Ирландии – 415 баллов, Швейцария завершила этапы на третьей позиции с результатом в 358 баллов.

От Второго европейского дивизиона на финал едет только сборная Австрии. В отборочных турнирах Австрия боролась не только за путевку в Барселону, но и за переход в Первый европейский дивизион в новом сезоне. Таким образом, австрийцы переезжают в дивизион номер один, а их место в дивизионе номер два займут испанцы. Наша национальная сборная, входящая во второй дивизион, увы, не приняла участие ни в одном отборочном турнире, чтобы прорваться в единственный квалификационный этап, прошедший в столице Венгрии, в Будапеште.

Североамериканская лига провела три этапа, в финал прорвались сборные Канады и США, а вот команда Мексики вышла из игры. Южноамериканскую лигу представит только одна команда – сборная Бразилии. Также единственная сборная региона Ближнего Востока выступит в финале, это сборная Объединенных Арабских Эмиратов.

Первый квалификационный турнир финала Кубка Наций пройдет в пятницу 5 октября. Данное испытание состоит из тринадцати препятствий высотой до 160 см. В ходе соревнований определятся восемь сборных, которые выйдут в заключительный раунд.

В субботу 6 октября выступят сборные, которым не удалось пробиться в воскресный финал. Команды поборются за Challenge Cup. Маршрут также будет состоять из тринадцати препятствий высотой до 160 см.

Финал пройдет в воскресенье, 7 октября.

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