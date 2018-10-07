Финал Кубка Наций будет исключительно европейским

Пятнадцать команд сразились в первом пятизвездочном турнире, который отсеял семь сборных. Точнее их участие еще не закончилось, сборные будут бороться сегодня, но не за главный трофей, а за Challenge Cup.

Итак, в финал вышли сборные Австрии, Италии, Швеции, Бельгии, Франции, Нидерландов, Ирландии, Швейцарии. Первое место первого раунда разделили сборные Австрии и Италии, заработавшие всего по одному штрафному очку за превышение нормы времени. Шведы, бельгийцы и голландцы набрали по четыре штрафа. Ирландцы закончили турнир с пятью штрафными очками, французы и швейцарцы допустили по два провала и получили по восемь штрафов. Таким образом, в воскресном финале встретятся только европейцы.

Сборная Австрии в этом сезоне выступала во Втором европейском дивизионе, и стала единственной командой из Дивизиона номер два, которая вышла в финал. Австрийцы также обеспечили себе переход в Первый европейский дивизион в новом сезоне. В первый день соревнований в Барселоне, сборная Австрии под руководством Маркуса Валишаузера, только подтвердила свои серьезные намерения быть лучшей сборной.

Итальянцы, чьё участие в финале Кубка Наций, висело буквально на волоске и случилось только благодаря квоте, тоже показали, что их присутствие на турнире не будет символическим. Два чистых выступления провели Лука Марзиани на Токио дю Солей и Риккардо Пизани на Чаклоте. За превышение нормы времени Бруно Кимирри в седле Твуэл Муш получил один штраф. Лоренцо де Лука сбил перекладину и заработал четыре штрафных очка, но его выступление не пошло в зачет.

Из европейцев вылетели из финальной битвы немцы, англичане и представители принимающей стороны – испанцы. Единственная сборная, представляющая Ближний Восток – команда Объединенных Арабских Эмиратов, тоже не сумела пробиться в воскресный финал. ОАЭ закончили выступление с 30-ю штрафными очками. Самый большой «урожай» сбитых перекладин собрали испанцы, завершившие битву с 34-мя штрафами. Заокеанские гости из США, Канады и Бразилии тоже смогут довольствоваться только турниром за утешительный Кубок – Challenge Cup, который будет разыгран сегодня.

В индивидуальном турнире первого дня победу одержал ирландец Шейн Брин в седле Кен Ия Макан. Испытание с высотой препятствий до 145 см пара победителей прошла чисто за 58,32 секунды. На втором месте тоже ирландец – Дарраг Кенни верхом на Экстра ван Эссен. Их результат составил 58,61 секунды. Третье место занял голландец Леопольд ван Астен, выступивший на VDL Груеп Мисс Антушабль. Пара прошла маршрут за 59,29 секунды.

Результаты командных соревнований Кубка Наций

Результаты индивидуального турнира