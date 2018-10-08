Сборная Бельгии выиграла Кубок Наций в Барселоне

Бельгийцы были лучшими в этом сезоне! После пятнадцати квалификационных этапов Кубка Наций победу одержала сборная Бельгии, набрав недосягаемые для команд преследователей – 420 баллов. В финальном поединке бельгийцы вновь доказали, что именно их прекрасная сборная достойна Кубка.

После первого отборочного раунда финала Кубка, который состоялся в пятницу в барселонском Королевском Поло Клубе, были определены сборные, отвоевавшие свои места в большом финале. В воскресенье восемь команд оспаривали право обладания Кубком Наций. Финал получился стопроцентно европейским. За главный трофей сразились сборные Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Две спортивные пары сборной-победительницы провели выступления с нулями на табло штрафных, это Нильс Бруенсилс в седле Гансия де Мюз и Николя Филиппаертс на Эйч энд Эм Харлей V. Биссшоп. Не без изъяна выступили Йос Верлой на Каракасе и Питер Девос на Клэр Зед. Оба всадника сбили по четыре перекладины и завершили выступление с двенадцатью штрафными каждый. Результат Питера Девоса не пошел в зачет, так как Йос Верлой показал лучшее время. Таким образом, подопечные бельгийского тренера Питера Веинберга набрали двенадцать штрафных, на четыре меньше, следующих за ними французов.

Французская сборная, тренируемая Филиппом Гердой, была в первом пятничном раунде, далеко не в лучшей форме и с трудом обеспечила свое участие в финальной битве. Зато в воскресенье всадники дрались изо всех сил, хотя и не избежали ошибок. По одной перекладине оставили на земле Кевин Стаут в седле Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDCи Седрик Анго на Саксо де ла Кур. Две ошибки допустил Оливье Робер в седле Эроса. К счастью, выступление Матье Билло, заработавшего семнадцать штрафных, не пошло в зачет, как менее удачное в сборной. С шестнадцатью суммарными штрафными Франция поднялась на вторую ступень пьедестала.

Шестнадцать штрафов заработали и бронзовые призеры – ирландцы. Но по времени они уступили французам. Третье место Ирландии принесли Билли Твоймей на Кимба Фламенко, Энтони Кондон верхом на SFS Аристио, Дарраг Кенни на Балу дю Ревентоне и Майкл Даффи на Лапучино 2.

Можно только посочувствовать итальянцам, не сумевшим дотянуть до пьедестала и остановившимся на четвертой позиции. Ведь в первом раунде сборная Италии разделила первое место с австрийцами. В финале итальянцы выступили достойно, но уступили ирландцам 1,76 секунды. Количество штрафных такое же – шестнадцать. Сборная Нидерландов, замкнувшая пятерку лидеров, также набрала шестнадцать штрафных.

Результаты финального раунда Кубка Наций