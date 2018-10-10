Кубок Наций – радость побед и горечь поражений

Сборная Бельгия увозит главный трофей соревнований – Кубок Наций, который последний раз ей принадлежал в 2015 году. Утешительный Кубок Вызова (ChallengeCup) завоевала команда Германии. Среди лучших индивидуальных выступлений победами отметились ирландец Шейн Брин, выигравший Негрита Кубок, на трассе с высотой препятствий до 145 см. В Кубке Королевы победу одержала американская всадница Джессика Спрингстин, ставшая первой в маршруте с высотой препятствий до 150 см. И финальное индивидуальное испытание Трофей Каксабанка взял голландский всадник Франк Штуттерт.

Трехдневные соревнования финала Кубка состояли из шести испытаний. Каждый день всадники сражались в одном индивидуальном и одном командном турнире. Первые квалификационные соревнования финала Кубка прошли в пятницу. Все пятнадцать сборных, приехавших в Барселону, сразились в этом первом пятизвездочном турнире. В итоге семь команд отсеялись из большого финала, это команды Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, США, Канады и ОАЭ. Первое место первого раунда разделили сборные Австрии и Италии.

В индивидуальном турнире первого дня победу одержал ирландец Шейн Брин в седле Кен Ия Макан. На втором месте тоже ирландец – Дарраг Кенни верхом на Экстра ван Эссен. Третье место занял голландец Леопольд ван Астен, выступивший на VDLГруеп Мисс Антушабль.

Субботний турнир прошел для команд, не прошедший в заключительный командный турнир. Сборные сразились за ChallengeCup. Победу одержала команда Германии. Точнее сказать, победил опыт. Первое место сборной принесли Маркус Энинг в седле Комм Иль Фо 5 и Филипп Вейшаупт на Азатире. Обе спортивные пары пришли к финишу без единого штрафного очка. Третий участник сборной Мариус Теббел на Чаккос Сане получил пять штрафных, но это не испортило солнечной погоды в стане победителей. Такого результата хватило, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала. На втором месте сборная США, замкнула тройку лидеров команда Бразилии.

Второй день индивидуальных соревнований принес победу американке Джессике Спрингстин в седле RMFСуинни дю Парк. Бельгиец Питер Девос на Ган Джи показал второй результат. На третью ступень пьедестала поднялся ирландец Майкл Даффи верхом на Чаппо Чей.

В воскресенье восемь команд оспаривали право обладания Кубком Наций. Финал получился стопроцентно европейским. За главный трофей сразились сборные Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Триумф в финале Кубка Наций праздновали бельгийцы. Серебро завоевали французы, бронзовые медали у ирландцев. Эта победа бельгийской сборной стала практически закономерным явлением. Бельгийцы были лучшими в этом сезоне и после пятнадцати квалификационных этапов Кубка Наций одержали победу в Первом европейском дивизионе. В итоговом поединке бельгийцы вновь доказали, что достойны Кубка Наций.

Индивидуальное испытание заключительного дня соревнований – Трофей Каксабанка взял голландский всадник Франк Штуттерт на Клаусе Дитере. Его соотечественник Майкл ван дер Влойтен на Бовиль Зед занял второе место. Третий результат показала итальянка Джулия Мартиненго Маркет верхом на Элзасе.

Финал – это и окончание сезона, и начало новых этапов. Кажется, команды вполне готовы к предстоящим испытаниям в различных концах света, а значит продолжение следует…

Результаты всех турниров финала Кубка Наций в Барселоне