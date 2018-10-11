Первый этап Кубка мира принимает Осло

Это уже сорок первый сезон Кубка мира и двадцать седьмой турнир в Осло. В Скандинавию приедут сильнейшие всадники мира, которые начнут пополнять копилку квалификационными баллами для выхода в финал. Как обычно, для европейских всадников путь к финалу тернист и пролегает через всю Европу.

Для участия в соревнованияхCSI5* первого этапа Кубка заявлено 47 всадников из 18 стран мира и 119 лошадей. Соревнования открылись в среду на двухзвёздочных трассах, пятизвездочные турниры стартуют в пятницу. Квалификационный этап Кубка мира пройдет в воскресенье, 14 октября.

Только отшумели страсти финала Кубка наций, который прошел в эти выходные в Барселоне, а некоторые его участники уже на пути в Скандинавию. За новыми победами прибудут бельгийцы, взявшие пару дней назад Кубок наций. В Осло выступят Питер Девос, Оливье Филиппаертс. Французы, серебряные призеры Кубка наций, отправляют на новые испытания Кевина Стаута, Оливье Робера, Алдрика Шеронне. Ирландцы, также успешно выступившие на прошлой неделе в Барселоне, не меняют свой победный состав, страну представят Драаг Кенни, Шейн Брин, Майкл Даффи, к соотечественникам присоединится Денис Линч.

Сделавшая небольшой перерыв между этапами LGCT, австралийка Эдвина Топс-Александер вновь в седле. От Германии участвуют Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт, Ханс-Дитер Дрехер. Великобритания делегирует Майкла и Роберта Уитакеров. Три участника от Италии: Альберто Зорзи, Лука Мария Монета, Микаэль Кристофолетти, как и от Нидердандов выступит трио: Эрик ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, Майкл ван дер Влойтен. Швейцария выставляет Стива Герду и Артура Густава да Сильва, Швейция – Дугласа Линдерлоу, Ирму Карлссон, Фредерика Шпетца.

Не входящие в Западноевропейскую лигу всадники из США и Бразилии, отправили по одному представителю от своих стран: американец Уилтон Портер и бразилец Луис Фелипе де Азеведо.

В финале Кубка мира 2018, который прошел в апреле в Париже, победу одержала американка Элизабет Мадден. Два года подряд Кубок мира ЛонжинFEIдостается американским всадникам. В 2017 году американец Маклейн Уорд у себя на родине, в Омахе взял главный трофей. Всего всадники Нового Света завоевали мировой кубок четыре раза в истории конного спорта.

Рекордсмен побед финала Кубка мира – Голландия, тринадцать раз голландцы брали главный трофей. Восемь побед одержали немецкие конкуристы, две – англичане. По разу обладателями Кубка мира становились французы, шведы, датчанине и финны.

Всадники и лошади