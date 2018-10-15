Дуглас Линделоу выиграл первый этап Кубка мира в Осло

В воскресенье состоялось главное испытание первого этапа Кубка мира в новом сезоне – Гран-при Лонжин. Тридцать восемь спортивных пар штурмовали пятизвездочный маршрут Гран-при. В Западноевропейской лиге началась новая гонка в погоне за квалификационными баллами в личном зачете!

Старт оказался успешным для трети участников. Все двенадцать призовых мест были разобраны преуспевшими в первом гите всадниками, окончившими основное испытание без штрафных очков. Далее, перепрыжка, в которой выступили эти двенадцать всадников, определила расстановку мест.

Совственно, и в перепрыжке ошибок было немного. Казалось, все участники уже с порога Кубка мира показали, что готовы к долгой и бескомпромиссной борьбе. Только по одной перекладине оставили на земле бельгийцы: Оливье Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Леженд Оф Лов, Карел Кох на Эверте и Питер Девос в седле Эспуар, – все они заработали по четыре штрафных очка. Итальянец Альберто Зорзи в седле Контанги, тоже погнавшись за скоростным результатом, не избежал одной ошибки.

Совсем другую тактику выбрал ирландец Денис Линч верхом на Зе Синнере. Не рискуя, пара выполнила чисто перепрыжку за 49,24 секунды. Такой скоростной результат не позволил ирландцу подняться выше седьмого места. Немец Ханс-Дитер Дрехер на Твенти Клари был точен, с двумя нулями на табло штрафных, всадник пришел к финишу за 47,86 секунды и занял шестое место.

Отличным выступлением в первом этапе порадовали итальянцы. В субботнем турнире победу взял Альберто Зорзи в седле Улан де Кокери, а на Гран-при два итальянца вошли в пятерку лидеров. Майкл Клистофолетти на Белони с чистым результатом вырвался на пятое место, завершив перепрыжку за 46,70 секунды. А его соотечественник Лука Мария Монета верхом на Коннери стал четвертым. На прохождения маршрута пара затратила 46,00 секунды.

Невероятно, но факт – расстановка на второй и третьей ступенях пьедестала в этом году в Осло в точности повторилась по сценарию прошлого года! На третьем месте австралийка Эдвина Топс-Александер в седле Калифорнии. Пара показала отличное выступление и остановила стрелку секундомера на отметке 45,56 секунды. Второй результат у француза Кевина Стаута на Сильвер Дё де Виртон HDC, опередившего австралийку всего на пять сотых секунды. Победители этапа Дуглас Линделоу и Закраменто были недосягаемы по скорости, их время составило 44,67 секунды.

Второй этап Кубка мира в Западноевропейской лиге пройдет в эти выходные в Хельсинки.

Результаты Гран-при Осло

Результаты всех соревнований в Осло