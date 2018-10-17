Российские конкуристы заняли призовые места на соревнованиях в Оливе

Участие российских конкуристов в средиземноморских турнирах стало уже хорошей традицией. В этом году на соревнованиях осенней серии игр россияне вновь порадовали удачными выступлениями. Открыл бал Владимир Туганов в седле Квалидама. Золотой тур 4 с высотой препятствий до 145 см штурмовали 56 спортивных пар из них 18 пришли к финишу с нулями на табло штрафных. Скоростные показатели расставили участников на призовые места. Владимир Туганов замкнул пятерку лидеров, показав время 62,72 секунды. Две высшие ступени пьедестала заняли французы: Жульян Эпайяр на Сафари Д’Ож (58,77 секунды) и Мари Экар (60,57 секунды). Третье место за бразильцем Педро Вениссом верхом на Анайя Сент Эрмель, завершившим маршрут за 60,84 секунды.

В Серебряном туре 2 с высотой препятствий до 140 см Владимир Туганов выступил на Тюлюме. С этим девятилетним ольденбургским жеребцом наш конкурист выступает впервые. Пара завоевала двенадцатое призовое место, получив одно штрафное очко за превышение нормы времени. А в другом маршруте Серебряного тура 2 с высотой препятствий до 140 см, Туганов иТюлюм завоевали четвертое место. Наша пара чисто провела и основную часть выступления, и финальное испытание. Владимир Туганов пришел к финишу за 46,52 секунды.

В Золотом туре 4 с высотой препятствий до 145 см россиянка Мария Маденова в седле Конфидент оф Виктори заняла десятое призовое место. В испытании приняли участие одни из самых ярких звезд конкура – на манеж вышли британцы Скотт Браш, Бен Майер, немцы Маркус Бербаум, Дэвид Вилл, француз Жульян Эпайяр, всего в турнире приняли участие 63 пары. Первую фазу чисто прошли 23 пары. Владимир Туганов допустил один провал и не прошел в финальную часть турнира. Заключительное испытание Мария Маденова выполнила чисто, но заработала один штрафной за превышение нормы времени.

Стефания Бузыканова прошла скоростной маршрут Серебряного тура 1 с высотой препятствий до 130 см дважды – в седле Датчкол Зед и верхом на Кольт 24. С первой лошадью россиянка заняла седьмое место, со второй – тринадцатую призовую позицию. Оба раза Стефания Бузыканова провела выступления без штрафных.

Арина Дельдинова в седле Кармы заняла третье место в скоростном марштуре Золотого тура 1. Пара пришла к финишу за 71,34 секунды. На первом месте ирландец Найл Тэлбот на Коболд V Шлоесслихоф СН, завершивший испытание за 66,67 секунды. Второе место у итальянского конкуриста Стефано Ногары в седле Навароны, результат пары составил 68,55 секунды.

Под занавес соревнований россияне вновь заняли призовые позиции.В маршруте Бронзового тура 1 с высотой препятствий до 110 см второе место завоевал Илья Наханович на Купидо. Анастасия Бойкова верхом на Кристиане Грее заняла пятое место, на этом же маршруте в седле Эбони Роуз HWона стала восьмой. В маршруте Золотого тура 1 до 130 см Арина Дельдинова на Карме взяла шестое место. А на маршруте Золотого тура 2 до 140 см россиянка верхом на Лайк Ю Ту завоевала восьмое призовое место.

Результаты всех соревнований в Оливе