Хельсинки принимают второй этап Кубка мира

Турниры пройдут с 17 по 21 октября в Ледовом Дворце финской столицы, в рамках международного конного шоу Helsinki International Horse Show.

В числе участников соревнований российский конкурист Александр Белихов, который выступит на Бивальди и Чаптере.

После норвежского этапа наметились первые фавориты Западноевропейской лиги. Турнирную таблицу возглавляетюный шведский всадник Дуглас Линделоу, выигравший первый этап Кубка мира в прошлое воскресенье. На втором месте француз Кевин Стаут, замыкает тройку лидеров австралийская всадницв Эдвина Топс-Александер.

В Хельсинки из этого трио прибудет только Кевин Стаут. Француз выступит верхом на Лоренцо, а также в седле Сильвер Дё де Виртон HDC, жеребце с которым конкурист отлично провел турнир в Осло. К Кевину Стауту на соревнованиях присоединятся его соотечественники Оливье Робер и Алдрик Шеронне.

Победитель финского этапа прошлого года голландец Юр Вриелинг снова в Хельсинки. Свой Гран-при Хельсинки всадник выиграл с VDLГлазгоу v. В этот раз он снова завил эту же лошадь для участия в турнире. От Голландии выступит также Майкл ван дер Влойтен.

Заявлен сильнейший немецкий состав, это Кристиан Альманн, Ханс-Дитер Дрехер, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, а также Даниэль Дойсер, который несколько дней назад вернулся с соревнованийCSI4*в Пекине. Лучшие всадники Швеции тоже прибыли в финскую столицу: Хенрик фон Эккерман, Педер Фредриксон, Эвелина Товек, Стефани Холмен, Фредерик Йохассон.

Ирландия заявила участие Дениса Линча, Шейна Брина, Майкла Даффи. В предстоящийх испытаниях также соревнуются итальянцы Лука Мария Монета, Майкл Кристофолетти, швейцарцы Стив Герда, Артур Густаво да Сильва, бельгийцы Оливье Филиппаертс, Франсуа Мати, Гудрин Паттет, австриец Макс Кухнер, бразильцы Юрий Мансур, Луис Филипе де Азеведо.

После двух скандинавских этапов Западноевропейская лига переедет в Италию, в Верону, где с 25 по 28 октября пройдет третий этап Кубка мира. Вновь лучшие европейские конкуристы вернутся в Скандинавию только в апреле, уже на финал, который по традиции пройдет в шведском городе Гётеборге.

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