Бельгийская всадница Гудрун Паттеет выиграла Гран-при Хельсинки

Трасса финального испытания была выстроен по проекту бразильского курс-дизайнера Гильерме Хорхе. Высота препятствий этого замысловатого маршрута составила от 140 до 165 см. Пожалуй, самыми сложным стал последний двойник, проблему также составил широкий оксер, именно на этих элементах основного маршрута срезались многие опытные спортивные пары. На штурм Гран-при вышло 38 участников. Десятерым удалось прорваться в перепрыжку.

Допустившие по одному провалу бельгийцы Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Леженд оф Лов и Франсуа Матти верхом на Уно де ла Рок заняли одиннадцатое и двенадцатое призовые места, соответственно.

Первым на старт перепрыжки вышел швейцарец Артур Да Сильва на Иностоп ван Т Ворхоф. С двумя ошибками пара выбила себе десятое призовое место. Отлично выступивший в Осло итальянец Лука Мария Монета в седле ветерана – 17-летнего жеребца Коннери, и в Хельсинки был на высоте. Всадник обеспечил себе девятое место. Пара допустила только одну ошибку.

Далее начались безошибочные выступления. Напряжение в стане претендентов на главный приз росло с каждым новым ускоренным результатом. Первым, кто сумел зафиксировать два нуля на табло штрафных, был швейцарец Стив Герда на Ханнахе. Пара набрала отличную скорость и пришла к финишу за 40,10 секунды. Потом станет ясно, что это пятый результат на Гран-при. Единственный французский всадник вышедший в финальное испытание – Оливье Робер на Темпо де Пабан тоже сумел пройти в неплохом темпе, но уступил предыдущему участнику. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 40,70 секунды.

Победитель субботнего Ленд Ровер Гран-при CSI 5* немец Филипп Вейшаупт верхом на Азатюре вновь показал великолепное исполнение. С легкостью и уверенностью пара пришла к финишу за 39,86 секунды, что заставило вздрогнуть всех последующих конкурентов. Швед Педер Фредриксон на Ханссоне WLснялвопрос о лидерстве, его выступление было удачнее, чем у немца, время прохождения маршрута составило 39,51 секунды. Но и это было еще не самое удачное выступление. Швед займет третье место. Немец Кристиан Альманн на Клинтрексе Зед был точен, но не достаточно быстр, с результатом в 40,43 секунды он обеспечит себе шестой результат.

Предпоследней на манеж вышла бельгийская всадница Гудрун Паттеет в седле Сии Коаст Пебблес Зед. 12-летний жеребец буквально пролетел маршрут, умело дирижируемый своей наездницей. Пара выдала суперскоростной результат в 39,30 секунды. Выступающий последним немец Ханс-Дитер Дрехер на Эмбасси II тоже сделал ставку на скорость. Отлично пройдя трассу, немец уступил победительнице семнадцать сотых секунды и разместился на второй ступени пьедестала.

Результаты Гран-при Хельсинки