Даниэль Башманн Андерсон завоевал КЮР Большого приза в родной Дании

Эта блестящая пара выступала на ВКИ в Трионе (США), где в командном зачете датчане завоевали седьмое место. И вот на родном манеже датчанин Даниэль Башманн Андерсон и его 14-летний жеребец Блю Хорс Зак праздновали победу в первом этапе Кубка мира. Суммарный результат пары составил 83.375%.

Всего европейским всадникам предстоит пройти одиннадцать этапов Кубка мира, чтобы обеспечить свои места в финале, который состоится в начале апреля 2019 года. Традиционно финальная битва пройдет в Швеции в Гётеборге. Первые результаты, как и первые фавориты, уже обозначились в Дании. Второе место в КЮРе Большого приза заняла немка Хелен Лангеханенберг в седле Дамсей FRH. Пара заработала 81.405%. На третьей позиции шведская всадница Тинне Вилхельмсон Силфвен, выступившая верхом на Дон Ауриелло. Бронзовые призеры набрали 80.900%.

«Я чувтствовал, что у меня есть шанс выиграть, но знал – мне нужно сохранять холодную голову. Элен и Тинне (Лангеханенберг и Вилхельмсон Силфвен прим. ред.) тоже могли отлично выступить, а значит я должен был их превзойти. И я не упустил свою удачу!», – сказал Даниэль Башманн Андерсон после выступления. Бесспорно, свою победу датчанин разделил со своим четвероногим напартиком Блю Хорс Зак: «Он не просто моя лошадь, но и мой друг и партнер, он представляет для меня всё. Он был немного не у дел и отстранен своими предыдущими всадниками, что было дня него нелегко, так как он очень чувствителен. Мне пришлось завоевать его сердце и доверие. Как только мне это удалось, произошло нечто особенное!» Главной целью в этом сезоне Даниэль Башманн Андерсон назвал свой выход и участие в финале.

И еще одна новость пришла из Дании. Входящая в пятерку лучших всадниц мира по выездке датчанка Катрин Дюфор присоединилась к команде «Хелгстранд Дрессаж» (HelgstrandDressage). Эта известная конюшня работает более чем с тремя сотнями лошадей. Катрин Дюфор владеет собственной конюшней «Дюфур Дрессаж» (DufourDressage) в датском Роскилле, именно здесь она и будет тренировать лошадей для «Хелгстранд Дрессаж». «Я очень горжусь и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде и увидеть как далеко мы сможем шагнуть», – заявила датская всадница.

Результаты КЮРа Большого приза в Хернинге