Третий этап Кубка мира открывает Верона

Уже наметились первые фавориты гонки Кубка после двух первых этапов в Осло и Хельсинки. Возглавляет турнирную таблицу немец Ханс-Дитер Дрехер (28 баллов). На Гран-при в финской столице Дрехер в седле Эмбасси II занял второе место, уступив бельгийской всаднице Гудрун Паттеет высшую ступень пьедестала. Свой первый в этом сезоне Гран-приCSI5*-Wбельгийка выиграла в седле Сии Коаст Пебблес Зед. И вместе с итальянцем Лука Мария Монета разделяет вторую строчку таблицы (оба всадника набрали по 21 баллу).

В Вероне эта «вершина айсберга» не засветится, а значит к лионскому этапу может смениться лидер соревнований. Победитель первого этапа в Осло – швед Дуглас Линделоу (20 баллов) продолжит борьбу в предстоящих турнирах. К нему в Вероне присоединятся его соотечественники – Хенрик фон Эккерман, Педер Фредриксон и Петронелла Андерссон.

Не пропускает ни одного турнира и французский всадник Кевин Стаут (17 баллов). На манеже мы также увидим француза Симона Делестра. Также в двух предыдущих этапах участвовала австралийка Эдвина Топс-Александер, в Вероне всадница продолжит борьбу. Немцы прибудут опытным составом: Маркус Энинг, Людгер Бербаум, Даниэль Дойсер, в их команде чемпионка ВКИ-2018 Симоне Блюм, для которой участие в этапах Кубка мира начинается с Вероны.

Разумеется, многочисленным составом выступают итальянские конкуристы на родном этапе. Главная движущая сила: Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, Пьерджорджио Буччи, Бруно Кимирри. Бельгийский контингент включает три участника: Питер Девос, Нильс Бруенсилс и Николя Филиппаертс. В соревнованиях участвуют ирландцы Бертрам Аллен,Майкл Даффи, Марк Маклей, швейцарцы Стив Герда, Мартин Фукс, Джейн Ричард Филипс, голландцы Харри Смолдерс и Леопольд ван Астен, австрийцы Макс Кухнер и Анна Меркель, испанец Эдуардо Альварес Азнар. К участникам присоединится бразилец Юрий Мансур и американка Джесика Спрингстин.

На этой неделе во французском городе По для троеборцев состоится международный турнир CCI4*высшей категории. Сорок тысяч зрителей станут свидетелями бескомпромиссной борьбы звезд троеборья. Чемпионка Всемирных Конных Игр этого года англичанка Розалинд Кантер выступит в седле Заншеры. Вообще, Великобритания отправила на предстоящие соревнования внушительный состав, в их числе также победитель многочисленных соревнований Уильям Фокс-Питт.

Победитель турнира CCI 4* в Бергли новозеландец Тим Прайс также сразится в По. Чемпион выступит в паре с Асконой М. От Германии будет Андреас Дибовски на FRHБаттс Аведоне. Хозяева турнира – французы могут рассчитывать на Арно Буато в седле КорианоENEHN, Тибо Фурнье верхом на Синиани де Латусе, Сердика Лиар в седле Катардю Пюеш Руже.

Всадники и лошади соревнований в Вероне

Всадники и лошади соревнований в По