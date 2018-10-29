Даниэль Дойсер победил в третьем этапе Кубка мира в Вероне

Пятизвездочный маршрут Гран-при в родной Италии был построен по проекту курс-дизанера Ульяно Веццани. Четырнадцать спортивных пар продемонстрировали филигранную точность и уверенность в покорении трассы и не допустили ни одной ошибки в основной части соревнований.

Перепрыжка была менее комфортной для всадников и лошадей. К немалому сожалению местных болельщиков, два итальянских всадника не сумели избежать ошибок. Бруно Кимирри в седле Тоуэр Муш оставил на земле две перекладины и не смог завоевать призового места. Звезда итальянского конкура Альберто Зорзи верхом на Контанге 3 завершил выступление с четырьмя штрафными и занял десятое призовое место.

Целеустремленный французский всадник Кевин Стаут в седле Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDCпоказалсамое успешное, среди своих соотечественников, выступление. Пара прошла перепрыжку на хорошей скорости, но допустила два провала, результат – двенадцатое призовое место. Греческая всадница Афина Онассис в седле MHSГоинг Глобал сделала ставку на точность, в ущерб скорости. В итоге с шестью штрафами гречанка заняла одиннадцатое место. Бельгийский всадник Николя Филиппаертс на Эйч энд Эм Чилли Уилли тоже не избежал ошибки, и остановился на девятой позиции.

Восемь пар были безупречны в перепрыжке, показав чистоту исполнения финального маршрута. Австриец Макс Кухнер на Шардоне 79 не собирался рисковать. Пара набрала комфортный темп и остановила стрелку секундомера на отметке в 46,34 секунды. Этот результат оставался в рамках допустимого времени, но был превзойден всеми последующими участниками соревнований. Посему, у австрийца только восьмое место. Опытный Людгер Бербаум на Казелло завершили испытание седьмыми за 40,82 секунды. Из внушительной шведской делегации в перепрыжку прорвалась только Петронелла Андерссон верхом на Баккарди 188. И пара не подкачала. Отпрыгав чисто за 39,78 секунды, стала шестой на Гран-при.

У итальянцев еще оставалась надежда увидеть своего всадника на подиуме. Лука Марзиани на Токио дю Солей прошел маршрут за 39,69 секунды. Но этот результат окажется пятым. Совсем немного не дотянул до подиума и ирландец Бертрам Аллен на Молли Мэлон V. Пара остановила стрелку секундомера на отметке 38,60 секунды и стала четвертой.

Третий результат соревнований показал швейцарец Мартин Фукс на Клуни 51 – их время 38,40 секунды. Второе место занял бельгиец Нильс Бруенсилс на Гансия де Мюз, пришедший к финишу за 37,03 секунды. Победители – Даниэль Дойсер и Калисто Блю отрвались от всех преследователей, их результат составил 36,83 секунды.

Таким образом, на итальянском этапе конюшня «Стефекс» (Stephex) и ее основатель Стефан Контер, праздновали свой триумф. Всадники и лошади из «Стефекс» завладели высшими наградами соревнований.

Впереди пятый этап Кубка мира, который пройдет на этих выходных во Франции, в Лионе.

Результаты Гран-при CSI5*Вероны

Турнирная таблица Западноевропейской лиги