Грандиозные соревнования этапов Кубка мира на «Экита Лонжин» в Лионе

Соревнования пройдут на территории Экспоцентра, одной из самых современных и больших крытых трасс в мире. Конноспортивная индустрия в полном объеме будет представлена на масштабной выставке Salon du Cheval de Lyon.

Шесть всадников из десяти лучших конкуристов мира сразятся в Лионе на четвертом этапе Кубка мира. Победитель третьего этапа в Вероне в прошлые выходные, номер шесть в мире немец Даниэль Дойсер принимает участие в нынешних соревнованиях с двумя лошадьми: Кассини Бай и Тобаго Зед. Немецкий всадник праздновал свой триумф в Лионе дважды! В 2016 году на этапе Кубка мира и в 2014 году, когда он стал победителем финала Кубка мира.

Соперники немецкого всадника самые опасные – второй номер мирового рейтинга, дважды чемпион финала Кубка мира Лонжин FEIв 2015 и 2016 году, олимпийский чемпион 2012 года швейцарец Стив Герда. В Лионе он выступит с двумя лошадьми: Аламо и Ханах. В столицу галлов прибыл и третий в мире – швед Хенрик фон Эккерман, действующий чемпион мира Лонжин FEI, завоевавший этот титул в Париже в апреле прошлого года. Шведский всадник рассчитывает тоже на двух лошадей: Товек Мари Лу и Континеро. Замыкающий пятерку лучших мировой элиты, трижды победитель Кубка мира, опытный немецкий всадник Маркус Энинг приедет с Фанки Фред и Комм Иль Фо 5. Восьмой в мировом рейтинге, олимпийский чемпион 2008 года канадец Эрик Ламаз, как и замыкающий десятку лучших всадников мира – швейцарец Мартин Фукс будут в числе претендентов на пьедестал.

Разумеется, сборная Франции у себя дома соберется в полном составе. Главная движущая сила – олимпийцы Кевин Стаут, Роже Ив Бост, Филипп Розье и Пенелопа Лепрево. Ни одного лионского соревнования не пропустил Симон Делестр, в прошлом году родная публика его чествовала как победителя Гран-при, этот трофей француз взял в паре с Гермес Райян. В этом году Симон Делестр снова в седле на Гермесе, а также он выступит с Чезал Зимефест.

В испытаниях выступят самые большие звезды европейского конкура: британцы Скотт Браш и Роберт Уитакер, бельгийцы Питер Девос, Нильс Бруенсилс, Гудрин Паттеет, итальянцы Лоренцо де Лука, Эмануэле Гаудиано, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, Марк Маклей, Дарраг Кенни, голландцы Майкл ван дер Влойтен, Уильям Грев, австриец Макс Кухнер.

Соревнования этапа Кубка мира по выездке сталкивают самых великих героев, в числе которых немка Изабель Верт. Королева мировой выездки выступит в паре с Эмилио. Также участвует ее соотечественница Дороте Шнейдер верхом на Сэмми Девисе младшем. Швецию представит Патрик Киттель на Делатио, за Англию поборется Хейлей Ватсон-Гривес на Рубин Найт, от Голландии приезжает Ханс Питер ван дер Миндерхуд с Занарди. Отличная новость для российских болельщиков – в соревнованиях участвует россиянка Татьяна Костерина. Наша всадница выступит на Дьяволессе VA.

Всадники и лошади