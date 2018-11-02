Большой призв Лионе выиграла Изабель Верт

Первый этап Кубка мира по выездке для Западноевропейской лиги прошел в датском городе Хернинге. Далеко ни все титулованные всадники приняли в нем участие. Зато турниры в Лионе для многих стали стартовыми в этом сезоне после ВКИ в Трионе. В числе участников большие звезды выездки –немка Изабель Верт и Эмилио 107, ее соотечественница Дороти Шнайдер верхом на Сэмми Девисе младшем. Швецию представляет Патрик Киттель на Делатио, за Англию выступает Хейлей Ватсон-Гривес на Рубин Найт, от Голландии приехал Ханс Питер ван дер Миндерхуд с Занарди, на родном манеже французы: Людовик Энри на Афтер Ю и Мари Эмили Бретону верхом на Квартц оф Джаз. Российская всадница Татьяна Костерина приехала на турнир с Дьяволессой VA.

Всего в Большом призе выступили шестнадцать спортивных пар. Не нарушая традиций, победу на лионском манеже взяла самая титулованная всадница мира – немка Изабель Верт. Ее выступление верхом на Эмилио 107 (третьей в мировом рейтинге лошади) судьи оценили в 75.326%.

Отлично провел выступление шведский всадник Патрик Киттельна 14-летнем ганноверском жеребце Делатио. Кстати, два члена жюри присудили шведу первое место, но по сумме баллов Патрик Киттель и Делатио вышли на вторую позицию, набрав 74.783%.

Третье место заняла немка Дороти Шнайдер верхом на 12-летнем жеребце Сэмми Девисе младшем. Также как и шведу, два представителя судейской коллегии присудили Дороти Шнайдер первое место. В итоге немецкая всадница набрала 73.848%.

Четвертое место заняла шведка Антонина Рамель на 12-летнем голландском полукровномБразер де Же. Результат пары составил 73.652%. Замкнул пятерку лучших – испанец Хуан Матуте Гимон верхом на 12-летнем жеребце Квантико, получивший от жюри 72.413%.

Россиянка Татьяна Костерина в паре с 10-летней ганноверской кобылой Дьяволессой VAпоказала двенадцатый результат, набрав 69.087%.

Сегодня состоится КЮР Большого приза. Татьяна Костерина и Дьяволесса VAвыступают вторыми. Болеем за наших!

Результаты Большого приза