Мартин Фукс выигрывает этап Кубка мира в Лионе

Мартин Фукс продолжает демонстрировать блестящую спортивную форму. 26-летний швейцарский всадник вернулся со Всемирных Конных Игр из Триона с серебряной медалью в индивидуальном зачете, которую он также завоевал в паре с Клуни. И вот новый триумф в Лионе, где всадник поднялся на высшую ступень пьедестала на Гран-при CSI 5*-W.

Пятизвездочная трасса Гран-при, выстроенная по проекту французского курс-дизайнера Грегори Бодо, включала 14 препятствий, на исполнение которых отводилось 75 секунд. И первый же участник, француз Николя Дезёз в седле Килан де Лезо, образцово прошел испытание, словно демонстрируя тридцати девяти конкурентам, как нужно действовать. Второе чистое выступлением показала на родной трассе Пенелопа Лепрево на Ванкувер де Ланиоре, но за превышение нормы времени француженка была наказана одним штрафным. В ловушку времени также попал и британец Роберт Уитакер в седле Кэтуолк IV.

Свое участие в перепрыжке отвоевали десять пар. К радости лионской публики, французы пробились самым многочисленным составом в заключительное испытание – четыре участника! К Николя Дезёз присоединились Гийом Футрие на Чалу, Оливье Робер в седле Темпо де Пабан и Кевин Стаут верхом на Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC. В финал также прошли швейцарцы Мартин Фукс на Клуни, Стив Герда верхом на Бьянке, итальянец Лоренцо де Лука в седле Энзор де Литраж LXII, бельгиец Питер Девос на Апарте, голландец Майкл ван дер Влойтен на Дана Блю и шведская всадница Ирма Карлссон на Ида ван де Бисшоп.

Гийом Футрие и Чалу задали тон безошибочным выступлением, их время составило 41,87 секунды. Планку скорости поднял Лоренцо де Лука на Энзор де Литраж LXII, пришедший к финишу за 37,78 секунды. Выступившие следом без ошибок бельгиец Питер Девос (38,72 секунды), голландец Майкл ван дер Влойтен (38,00 секунды) и француз Кевин Стаут (38,32 секунды) не сумели превзойти итальянца.

Два последних выступления оставались за швейцарцами. Вышедший на трассу Мартин Фукс верхом на Клуни был безупречен и скор. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 37,25 секунды. Таким образом, Лоренцо де Лука перешел на вторую позицию. Последнее слово оставалось за Стивом Гердой и Бьянкой. И они показали точность и скорость, завершив выступление за 37,89 секунды. Это третье место на Гран-при в Лионе.

«Мне достался хороший стартовый номер на перепрыжке, я выступал предпоследним. Я мог видеть всех моих соперников, прошедших передо мной, включая Лоренцо (Лоренцо де Лука прим. ред.). Он был очень быстр, но я подумал, что могу выиграть время на красной вертикали. Я сделал поворот немного короче, чем он. Клуни немного стареет, ему сейчас 12 лет, но со временем он становится только лучше. Поначалу было немного трудно, – сказал на пресс-конференции Мартин Фукс, – сейчас мы можем набирать скорость и поворачивать коротко, раньше это было трудно делать, особенно на перепрыжке. У меня появилось больше контроля и наша работа улучшилась, благодаря чему результативность на высоте. Это точно, что он (Клуни прим. ред.) одна из лучших лошадей в мире, и он не перестает это показывать почти на всех своих соревнованиях!»

Результаты Гран-при CSI 5* в Лионе

Турнирная таблица Западноевропейской лиги