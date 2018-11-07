Изабель Верт в четвертый раз выигрывает КЮР Большого приза в Лионе

Победу во втором этапе Кубка мира для Западноевропейской лиги Изабель Верт взяла в паре со своим верным 12-летним вестфальским жеребцом Эмилио 107.Решение жюри было единогласным – первое место – королеве! Немецкая всадница любит Бетховена. В прошлом году главной музыкальной темой была пятая симфония великого немецкого классика. В этот раз – снова Бетховен, «Ода к радости» отлично дополнила эмоции всадницы и публики после финального аккорда, и выставления высоких оценок. Изабель Верт и Эмилио набрали 84.410%.

Для немецкой всадницы место в финале уже гарантировано. Действующая чемпионка, победительница последнего Кубка мира получает автоматическое право на участие в финале. Но Изабель Верт не расслабляется, на вопрос о своей неприкосновенности ответила: «Неприкасаемых нет. Каждый делает все возможное. Я выкладываюсь по полной, как и все мои соперники. Сегодняшние результаты тому подтверждение. Несколько всадников перешли рубеж в 80%, что говорит о хорошем начале соревнований. Конечно, с этой победой сезон начинается отлично, но цель состоит в том, чтобы квалифицировать двух лошадей на финал. Путь остается долгим». На вопрос о состоянии лошади, всадница сказала: «Эмилио был гораздо увереннее, и менее напряженным, чем накануне. Несмотря на это я оставалась очень внимательной, и результат оправдал мои ожидания».

Второе место в КЮРе завоевал шведский всадник Патрик Киттель в седле 14-летнего ганноверского жеребцаДелатио. Пара набрала 80.980%. С этой лошадью Патрик Киттель выступает совсем недавно. И все опасения насчет способностей Делатио были развеяны после отличного выступления. «Делатио хорошо выспался накануне соревнования и был в отличной форме, – скажет шведский всадник с улыбкой. Прежде чем приехать в Лион, я спросил совета у Изабель (Изабель Верт прим. ред.). Она одобрила (смеется) и думаю, была права. Я верю, что у меня есть возможность составить конкуренцию в этом сезоне Изабель. Также нельзя, чтобы меня обогнала Антония Рамель, иначе ученица превзойдет учителя».

Кстати говоря, Изабель Верт смотрела с огромным вниманием за выступлением Патрика Киттеля с трибуны. Трудно сказать, какие эмоции испытывала сдержанная немецкая всадница, казалось, она скорее болела за шведского всадника, чем опасалась конкуренции с его стороны.

На лионском этапе ученица Патрика Киттеля шведская всадница Антония Рамель не превзошла своего учителя и остановилась на третьей ступени пьедестала. Но приблизились к результату Киттеля. В паре с Бразе де Же шведка набрала 80.060%.

Россиянка Татьяна Костерина приняла участие с 10-летней ганноверской кобылой Дьяволессой VAи заняла одиннадцатое место. Судьи оценили выступление нашей пары в 73.670%.

Третий этап Кубка мира FEIпо выездке состоится на следующей неделе в Германии, в Штутгарте. На текущий момент турнирную таблицу возглавляет немец Бенджамин Вердель (32 балла), далее следует его соотечественница Дороти Шнайдер (30 баллов), замыкает тройку лидеров всадник из Люксембурга Саша Шульц (29 баллов).

Результаты КЮРа Большого приза в Лионе