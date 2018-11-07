Eurosport
Изабель Верт в четвертый раз выигрывает КЮР Большого приза в Лионе
Лионский этап Кубка мира FEIпо выездке на «Экита Лонжин» немецкая всадница просто обожает! Трижды подряд и всего четыре раза Изабель Верт увозит главный трофей из столицы галлии.
Победу во втором этапе Кубка мира для Западноевропейской лиги Изабель Верт взяла в паре со своим верным 12-летним вестфальским жеребцом Эмилио 107.Решение жюри было единогласным – первое место – королеве! Немецкая всадница любит Бетховена. В прошлом году главной музыкальной темой была пятая симфония великого немецкого классика. В этот раз – снова Бетховен, «Ода к радости» отлично дополнила эмоции всадницы и публики после финального аккорда, и выставления высоких оценок. Изабель Верт и Эмилио набрали 84.410%.
Для немецкой всадницы место в финале уже гарантировано. Действующая чемпионка, победительница последнего Кубка мира получает автоматическое право на участие в финале. Но Изабель Верт не расслабляется, на вопрос о своей неприкосновенности ответила: «Неприкасаемых нет. Каждый делает все возможное. Я выкладываюсь по полной, как и все мои соперники. Сегодняшние результаты тому подтверждение. Несколько всадников перешли рубеж в 80%, что говорит о хорошем начале соревнований. Конечно, с этой победой сезон начинается отлично, но цель состоит в том, чтобы квалифицировать двух лошадей на финал. Путь остается долгим». На вопрос о состоянии лошади, всадница сказала: «Эмилио был гораздо увереннее, и менее напряженным, чем накануне. Несмотря на это я оставалась очень внимательной, и результат оправдал мои ожидания».
Второе место в КЮРе завоевал шведский всадник Патрик Киттель в седле 14-летнего ганноверского жеребцаДелатио. Пара набрала 80.980%. С этой лошадью Патрик Киттель выступает совсем недавно. И все опасения насчет способностей Делатио были развеяны после отличного выступления. «Делатио хорошо выспался накануне соревнования и был в отличной форме, – скажет шведский всадник с улыбкой. Прежде чем приехать в Лион, я спросил совета у Изабель (Изабель Верт прим. ред.). Она одобрила (смеется) и думаю, была права. Я верю, что у меня есть возможность составить конкуренцию в этом сезоне Изабель. Также нельзя, чтобы меня обогнала Антония Рамель, иначе ученица превзойдет учителя».
Кстати говоря, Изабель Верт смотрела с огромным вниманием за выступлением Патрика Киттеля с трибуны. Трудно сказать, какие эмоции испытывала сдержанная немецкая всадница, казалось, она скорее болела за шведского всадника, чем опасалась конкуренции с его стороны.
На лионском этапе ученица Патрика Киттеля шведская всадница Антония Рамель не превзошла своего учителя и остановилась на третьей ступени пьедестала. Но приблизились к результату Киттеля. В паре с Бразе де Же шведка набрала 80.060%.
Россиянка Татьяна Костерина приняла участие с 10-летней ганноверской кобылой Дьяволессой VAи заняла одиннадцатое место. Судьи оценили выступление нашей пары в 73.670%.
Третий этап Кубка мира FEIпо выездке состоится на следующей неделе в Германии, в Штутгарте. На текущий момент турнирную таблицу возглавляет немец Бенджамин Вердель (32 балла), далее следует его соотечественница Дороти Шнайдер (30 баллов), замыкает тройку лидеров всадник из Люксембурга Саша Шульц (29 баллов).