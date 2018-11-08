Финал LGCT и GCL начался в Дохе. Бен Майер будет коронован чемпионом!

Сезон Лиги чемпионов подходит к концу. Пятнадцать напряженнейших этапов провели лучшие всадники планеты. Британский всадник Бен Майер досрочно стал чемпионом LGCT. Только ему одному в этом сезоне удалось выиграть три этапа. На высшую ступень пьедестала Майер поднимался в Мадриде, Сент-Тропе и Риме. Второе место занял в Шанхае, немного не дотянул до подиума и занял четвертые места в Париже и Лондоне. Победитель к финальной битве набрал в общей сумме 284 балла. Интрига о чемпионстве была окончательна развеяна на предпоследнем этапе в итальянской столице, после триумфальной победы британца.

В некотором роде, повторился прошлогодний сценарий, когда голландец Харри Смолдерс стал чемпиономLGCTдосрочно. В этом сезоне голландский всадник может претендовать на второе место. Сейчас Смолдерс занимает третью позицию, набрав 234 балла. В Дохе он выступит на двух сильнейших лошадях Эмиральд и Дон VHP ZN. O. P. Всего на три балла опережает голландца итальянский всадник Альберто Зорзи (234 балла). Свою финальную битву Зорзи проведет с двумя лошадьми – Контанга 3 и Даник.

Только на один бал отстает от Смолдерса немец Даниэль Дойсер (233 балла). Увы, ни один из этапов не покорился немецкому всаднику. Дважды Дойсер занимал вторые позиции, в Мехико и Шантийи, был на третьем месте в Шанхае. В Дохе остается последний шанс, чтобы прорваться в Прагу на Супер Гран-при. Дойсер рассчитывает на Калисто Блю и Корнет д’Амур. А вот у замыкающего пятерку лидеров, британца Скотта Браша (225 баллов), в активе две победы в этапах LGCT– в Мехико и Лондоне. Соревнования британский всадник проведет с Хелло Сенатор и Хелло Шелби.

В Доху прибыли обладатели путевок в Прагу: бельгийцы Николя Филиппаертс и Грегори Вателе, австралийка Эдвина Топс-Александерс, швед Педер Фредриксон, ирландец Шейн Брин.

Среди топовых участков предстоящих соревнований: французы Кевин Стаут, Ив Роже Бост, Жульян Эпайяр, немцы Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Кристиан Кукук, Маркус Энинг, бельгийцы Питер Девос, Жером Гери, Нильс Бруенсилс, Йос Верлой, ирландцы Бертрам Аллен, Майкл Даффи, итальянцы Лоренцо де Лука, Пьерджоржио Буччи, голландцы Марк Хурзайгер, Майкл ван дер Влойтен, американки Лора Краут и Джессика Спрингстин, катарские всадники Бассем Хассан Моххамед, Шейх Али Бин Халид Аль Тани, Хамад Нассер Аль Кади.

Главное командное сражение в Катаре определит команду номер один GCL. На чемпионский титул претендуют две сборные: «Лондон Найтс» и «Валкенсвард Юнайтед». Сейчас на вершине «лондонские всадники», набравшие 323 балла.Команда побеждала в четырех этапах: в Шанхае, Мадриде, Шантийи и Лондоне. Заработавшая 300 баллов, сборная «Валкенсвард Юнайтед» выиграла этап GCLв Каннах и четыре раза завоевывала вторые места. Схватка двух лучших сборных обещает быть жаркой!

Всадники и лошади

Турнирная таблица LGCT

Турнирная таблица GCL