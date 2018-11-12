Бен Майер – чемпион LGCT и победитель Гран-при в Дохе. «Лондон Найтс» выиграла серию игр GCL.

Потрясающий сезон провел британский всадник Бен Майер. Титул чемпиона англичанин вырвал у соперников уже на предпоследнем этапе в Риме и стал чемпионом досрочно. Но на то он и номер один, чтобы до последнего сражения драться как лев! Финал прошел по сценарию Бена Майера. В Дохе победитель получил заслуженную награду. Точнее три награды! Бен Майер – чемпион LGCT-2018, победитель Гран-при в Дохе. Чемпионский титул завоевала сборная «Лондон Найтс», и Бен Майер отпраздновал победу также в командном составе.

Особенный, финальный Гран-При уходящего сезона LGCT собрал ярчайших звезд мирового конкура. Призовой фонд составил 375 000 евро. На кону заключительного турнира был и последний билет на турнир плей-офф в Прагу на Супер Гран-при LGCT-2018. Трасса была построена по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани и разместилась на большой песчаной арене.

В перепрыжку прорвались девять спортивных пар, в том числе и новоиспеченный чемпион Бен Майер в седле Экспложен W. Каждый претендент на главный трофей выложился по полной, финальное испытание прошло на высочайших скоростях. Пятерым удалось прийти к финишу без штрафных. Победитель прошлогодней серии LGCT голландец Харри Смолдерс в седле Дон VHP ZN. O. P. занял третье место с результатом в 36,94 секунды. Вторая позиция у шведа Педера Фредриксона верхом на Хэнссон WL. Шведский всадник остановил стрелку секундомера на отметке в 36,34 секунды и был в одном шаге от победы, пока на манеж не вышел Бен Майер. Поймавший миг удачи британец, прилетел к финишу в седле 9-летнего Экспложен W за 35,50 секунды!

В Дохе две сборные оспаривали право быть первой в серии игр GCL: «Лондон Найтс» и «Валкенсвард Юнайтед». К финальному этапу сборная «Лондон Найтс» возглавила турнирную таблицу, набрав 323 балла. Команда была лучшей на протяжении всего сезона, одержала победы в четырех этапах: в Шанхае, Мадриде, Шантийи и Лондоне. И в Дохе лондонские рыцари не собирались опускать копья! Два всадника взяли на себя груз ответственности провести финальный бой: Бен Майер в седле Экспложен W и бельгиец Николя Филиппаертс на Эйч энд Эм Чилли Вилли. Всадники доминировали уже в первом раунде, с нулевыми результатами на табло штрафных вырвались в лидеры гонки. Второй раунд тоже прошел как по маслу. Чистая победа «Лондон Найтс», и никаких шансов преследователям!

Сборная «Валкенсвард Юнайтед», претендовавшая на чемпионский титул вышла на финишную прямую с 300 баллами. Команде нужно было только первое место в финале, но и оно могло не решить вопрос о чемпионстве в пользу «Валкенсвард Юнайтед». Представившие сборную итальянец Альберто Зорзи в седле Контанга 3 и немец Маркус Энинг на

Фанки Фред в первом раунде допустили по одной ошибки и набрали восемь штрафных. Второй раунд сложился тоже ни самым лучшим образом и принес пять штрафных очков. В итоге – девятое место на этапе и заслуженное второе место в серии игр. Третье место по сумме набранных баллов после всех этапов взяла команда «Майями Селтикс». Кстати, в финале представители команды американка Джессика Спрингстин и ирландец Майкл Даффи были вторыми.

Результаты Гран-при в Дохе

Финальная турнирная таблица LGCT

Финальная турнирная таблица GCL