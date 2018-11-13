Маклейн Уард побеждает на Гран-при в Торонто

Королевское Конное шоу в Торонто – это уникальный турнир для Канады, здесь одновременно проводятся соревнования по конкуру, троеборью и выездке, проходит обширный салон, на котором конноспортивная индустрия представлена в полном объеме. Около тысячи всадников сражаются в турнирах различной сложности. Призовой фонд соревнований составляет 950 000 канадских долларов.

Разумеется, самым ожидаемым событием стал субботний розыгрыш Гран-при CSI 4*-W. Двадцать одна спортивная пара вышла на трассу, чтобы поспорить за квалификационные очки и 205 000 долларов общего призового фонда. Замысловатый маршрут состоял из тринадцати препятствий, на преодоление которых, отводилось 69 секунд. Перекладины летели на землю безостановочно. Только пятерым удалось обеспечить свои места в перепрыжке.

Новозеландский всадник Шарн Уордлей в седле Барнетты допустил один провал и обеспечил себе пятое призовое место. Другие участиники перепрыжки были более удачливы и пришли к финишу без единой ошибки. Скоростные показатели сделали расстановку на пьедестале. Британская всадница Аманда Дербишир верхом на Руллет Би Эйч пришла к финишу за 35,20 секунды и остановилась в одном шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Поддерживаемая местной публикой канадская всадница Али Рамзи в седле Хармелин vd Хюгхов набрала отличный темп и завершила испытание за 34,62 секунды. Это станет третьим результатом на Гран-при. Второе место занял американец Девин Райян в седле Эдди Блю. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 34,62 секунды.

Последним на перепрыжку вышел Маклейн Уард в седле Эйч Эйч Джиджи’с Гёрл. Безусловно, проанализировав все предыдущие выступления, победитель Кубка мира FEI в 2017 году, номер пять в мировом рейтинге – Маклейн Уард точно знал каким образом нужно пройти трассу. Скорость, которую набрали победители была феноменальной, пара пришла к финишу за 32,42 секунды. «Всегда хорошо выступать последним, – скажет потом американец, – все были достаточно быстрыми. Я знал, что лошадь Девина (Девина Райана прим. ред.) быстрая, потому что она неоднократно меня побеждала».

На данный момент в квалификационной турнирной таблице лидирующую позицию занимает американка Молли Аш Коули (55 баллов), второе место у чемпионки мира, победительницы финала Кубка мира в Париже в апреле этого года Элизабет Мадден (46 баллов). После победы в Торонто Маклейн Уард поднялся на третье место, набрав в общей сложности 45 баллов.

Всего Североамериканская восточная подлига проводит семь квалификационных этапов. В этом году соревнования Кубка мира завершены. Предпоследний этап пройдет в начале февраля будущего года в Веллингтоне. Заключительный, седьмой этап состоятся в марте 2019 года в Штате Флорида, в городе Окала на турнирах конного шоу Live Oak International. На финал Лонжин FEI Кубка мира заокеанские конкуристы получат семь мест.

Результаты Гран-при Торонто

Турнирная таблица Североамериканской восточной подлиги