Этапы Кубка мира по конкуру и выездке проводит Штутгарт

По итогам четырех этапов турнирную таблицу возглавляет победитель Гран-при в Лионе, бронзовый призер в Вероне – швейцарец Мартин Фукс (35 баллов), второе место занимает француз Кевин Стаут (34 балла) третья позиция у швейцарца Стива Герды (32 балла), четвертое место у немца Ханса-Дитера Дрехера (28 баллов), замыкает пятерку лидеров победительница этапа в Хельсинки бельгийская всадница Гудрун Паттеет (25 баллов).

Из лидеров нынешнего сезона на турнир приедет победитель прошлогоднего Гран-при в Штутгарте Стив Герда, который заявил трех лошадей Корбиньян, Тали д’Анжу и Венард де Серизи, также на родном этапе выступит Ханс-Дитер Дрехер с тремя лошадьми: Берлиндой, Эмбаси II и Твенти Клари.

Вполне закономерно, что дома немцы выставляют сильнейший состав, в штутгартском этапе выступят: Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Филипп Вайшаупт, Кристиан Кукук, Маурис Теббел, Элизабет Майер, а также чемпионка Всемирных Конных Игр этого года Симон Блюм.

Французский триколор будут защищать Симон Делестр, Пенелопа Лепрево и Оливье Робер. Три сильнейших конкуриста представят Швецию: Хенрик фон Экерманн, Педер Фредриксон и Стефани Холмен. На манеж выйдут итальянцы Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, ирландцы Денис Линч, Майкл Даффи, австриец Макс Кухнер, британцы Роберт Смит и Майкл Уитакер, бельгийцы Оливье Филиппаертс, Питер Девос, Йос Верлой, швейцарцы Джессика Спрингстин и Пиус Швицер.

На предстоящие турниры по выездке у немцев также сильнейший состав. Главная персона, обладательница всех существующих титулов – Изабель Верт. Победительница последнего Кубка мира имеет автоматическое право на участие в финале. Но Изабель Верт на каждом соревновании выступает как на финале! На турниры в Штутгарте немка заявила своих трех звездных лошадей – Эмилио, Вайенгольд ОЛД и Белла Роза. С последней, немецкая всадница завоевала золото на ВКИ-2018. В турнирах третьего этапа Кубка мира выступят также немки Дороти Шнайдер верхом на Дэвис Самми младшем и Фаустус, Хелен Лангеханенберг в паре с Дамсей FRH, Джессика фон Бредоу-Верндл на Зэре-Е. В соревнованиях участвует датская всадница Катрин Дюфор на Боэмиане, шведка Тинне Вилхелмсон Сильфвен в седле Дон Ариелло.

На текущий момент турнирную таблицу по выездке в Западноевропейской лиге возглавляет немец Бенджамин Вердель (32 балла), далее следует его соотечественница Дороти Шнайдер (30 баллов), замыкает тройку лидеров всадник из Люксембурга Саша Шульц (29 баллов).

Всадники и лошади