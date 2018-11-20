Питер Девос одержал победу на этапе Кубка мира в Штутгарте

Сорок спортивных пар штурмовали трассу главного испытания CSI5*-W. Маршрут Гран-при был построен по проекту немецкого курс-дизайнера Кристы Юнг, супруги чемпиона мира по троеборью Михаэля Юнга. Главной ловушкой стал лимит времени, отведенный на прохождение маршрута.

Немецкий всадник Марио Стивенс на Дандано Олд чисто пройдя маршрут, получил одно штрафное очко, привысив норму времени. С одним штрафом вышел за время из игры и итальянец Лоренцо де Лука на Энзор де Литраж LXII, и швейцарка Яника Спрингер на Бакарди VDL.

Чемпионка ВКИ- 2018 Симон Блюм в седле DSPАлис допустила один провал. Со сбитой перекладиной приходит к финишу и Маркус Энинг верхом на Комм Иль Фо. Из многочисленной гвардии хозяев соревнований в перепрыжку прошли четверо. Всего в финальное испытание вышли десять спортивных пар.

Победитель Гран-при Штутгарта впрошлом году Стив Герда был готов поспорить за главный трофей снова. Однако, швейцарец в седле Аламо допустил один провал и занял только восьмое место. С двумя сбитыми перекладинами пришел к финишу швед Педер Фредриксон на Кэтч Ми Нот Эс. Самое продолжительное выступление провел немец Кристиан Кукук на Колестусе (60,83 секунды), но он уложился в норму времени. Свои четыре штрафа Кукук получил за сбитую перекладину.

Самую высокую скорость набрал Маурис Теббел в седле Дон Диарадо. Пара пришла к финишу за 45,53 секунды, но досадный провал не позволил немецкому всаднику подняться на пьедестал, он занял четвертое место на турнире. За ним следуют шведка Стефани Холмен на Флип’с Литтл Сперроу, немец Филипп Вейшаупт на Азатиру и бельгиец Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Леженд оф Лоф. Всадники набрали отличный темп, но все допустили по одному провалу.

Только три чистых выступления увидели зрители в перепрыжке. Уверенно, но без риска, прошел трассу победитель Гран-приШтутгарта в 2016 году, серебряный призер прошлого года – Кристиан Альманн. В седле Токио немецкий всадник пересек финишную черту с результатом в 57,68 секунды и занял третье место. Автриец Макс Кухнер на секунду был быстрее. В паре с PSG Файнал Кухнер завершил выступление за 56,62 секунды и поднялся на вторую ступень пьедестала.

Победители пролетели трассу, словно на ней и не было препятствий вовсе! Питер Девос и Апарт остановили стрелку секундомера на отметке в 49,05 секунды.

По итогам пяти этапов Кубка мира Лонжин FEI в лидеры вышел Стив Герда (41 балл), на второе место поднялся Питер Девос (39 баллов). Третью позицию занимает Мартин Фукс (35 баллов), всего один бал уступает ему Кевин Стаут (34 балла). Француз вынужден был пропустить этап в Штутгарте из-за госпитализации (спортсмену была прооперирована грыжа межпозвоночного диска). По словам тренера французской сборной Филиппа Герды, операция прошла успешно и Кевин Стаут уже в седле. Замыкает пятерку лидеров в Западноевропейской лиге немецкий всадник Ханс-Дитер Дрехер, набравший 28 баллов.

Шестой этап Кубка пройдет в конце этой недели в Мадриде.

Результаты Гран-при в Штутгарте

Турнирная таблица Западноевропейской лиги