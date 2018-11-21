Изабель Верт и Белла Роза – яркие звезды этапа Кубка мира в Штутгарте

Третий этап Кубка мира по выездке сделал остановку на родине самой яркой звезды выездки – немецкой всадницы Изабель Верт. Немка не позволила никому из соперников приблизится к золоту. Изабель Верт выиграла все соревнования в Штутгарте и четырежды поднялась на высшую ступень пьедестала!

Для выступлений в главных испытаниях турнира, Верт выбрала Беллу Розу. Возвращение после травмы этой удивительной лошади, стало сверхрезультативным. В Трионе с Беллой Розой немецкая всадница выиграла золото ВКИ в индивидуальном и командной зачете. И теперь Штутгарт рукоплескал победительницам. Здесь были «ее последние соревнования перед травмой, четыре года назад. Вернуться сюда сегодня и выиграть, это что-то особенное, – сказала после победы Изабель Верт.

В составе жюри не было сомневающихся в безоговорочном преимуществе Изабель Верт. После финального аккорда музыкального сопровождения КЮРа Большого приза, пара увидела свои оценки: 85.660%. Собственно, на подиуме места заняли исключительно немецкие всадницы. Второе место у Дороти Шнайдер в седле Семми Девис младший. Результат пары составил 81.840%. Третью позицию заняла Хелен Лангеханенберг верхом на Дамси FRH, заработавших 81.470%. Датский всадник Даниэль Башманн Андерсен в паре с Блю Хорс Цептер остановился в шаге от подиума, набрав 81.190%. Замкнул пятерку лидеров немец Бенджамин Верндль на Дэйли Миррор (80.340%).

Днем ранее, Изабель Верт и Белла Роза взяли Большой приз. Пара получила от жюри 81.826%. Преследователи значительно отстали от победительницы. Занявший второе место Даниэль Башманн Андерсен в паре с Блю Хорс Цептер, показал результат в 76.826%. Дороти Шнайдер и Семми Девис младший заработали 76.435%, став третьими в испытании.

Под занавес соревнований Изабель Верт верхом на Эмилио одержала победу в Переездке Большого приза. Блиставший в Лионе на предыдущем этапе Кубка мира, 12-летний жеребец Эмилио, не подвел свою наездницу и в Штутгарте. Пара набрала 79.872%, и по единодушному согласию жюри, поднялась на высшую ступень пьедестала. Кстати, все призовые позиции вновь оказались у немецких пар. Второе место взяла Дороти Шнайдер на Фаустусе (76.426%). Третье место у Джессики фон Бредоу-Верндл на Зэре-Е (75.809%). Также с Эмилио Изабель Верт выиграла Большой приз с результатом в 77.739%.

После трех этапов Кубка мира турнирную таблицу по выездке в Западноевропейской лиге возглавляет немецкая всадница Дороти Шнайдер (50 баллов), вторая позиция у ее соотечественника Бенджамина Верндля (45 баллов), замыкает тройку лидеров датчанин Даниэль Башманн Андерсен (35 баллов). Напомним, что Изабель Верт победила в Кубке мира и имеет автоматическое право на участие в финале.

Четвертый этап Кубка мира по выездке пройдет в конце этой недели в Мадриде.

КЮР Большого приза в Штутгарте