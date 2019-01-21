Кристиан Альманн – бессменный герой на Гран-при в Лейпциге

Триумф в Лейпциге Кристиан Альманн праздновал в 2011 году, далее была победа на Гран-при в прошлом году, которую всадник взял вместе с 18-летним жеребцом Талубе Зэд. И снова первое место! В это воскресенье на одиннадцатом этапе Кубка мира свою блестящую победу немецкий всадник одержал в паре с 12-летним жеребцом Карибис Зед.

Сорок спортивных пар брали штурмом пятизвездочный маршрут, построенный по проекту Франка Ротенбергера. Немецкие конкуристы просто «задавили» приезжих соперников. Пятнадцать спортивных пар принимающей стороны спорили за главный приз! Правда, троим участникам пришлось сойти с дистанции, другие же дрались как львы.

Чисто прошел основной маршрут француз Оливье Робер на Темпо де Пабан. Но, увы, попал в ловушку времени, и с одним штрафным показал восьмой результат на турнире. Немец Морис Теббел верхом на Дон Диарадо пришел к финишу с одним провалом и занял девятое призовое место. Отличный темп набрала шведка Ирма Карлссон на Ида ван де Бисшоп, но сбитая перекладина не позволила всаднице подняться выше десятого места. Победивший на родном этапе в Базеле, швейцарец Мартин Фукс верхом на Чаплине, тоже не избежал досадной ошибки и с четырьмя штрафными стал одиннадцатым на Гран-при.

В финальную стадию турнира прорвались семь спортивных пар. Четыре участника – немецкие всадники! С двумя провалами пришел к финишу немец Тобиас Майер верхом на Кентине. Единожды ошибся голландец Леопольд ван Астен верхом на VDL Гроеп Бьюти и занял шестое место. Потрясающую резвость продемонстрировал на перепрыжке немец Маркус Энинг в седле Комм иль Фо. Пара пришла к финишу за 39,95 секунды. Но увы, на земле осталась сбитая перекладина… Таким образом, Энинг замкнул пятерку лидеров. Быстрее был только его соотечественник Даниэль Дойсер верхом на Тобаго Зед, завершивший выступление за 39,53 секунды. Правда и ему не удалось избежать ошибки, в результате немецкий всадник остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Чисто прошел маршрут итальянский всадник Лоренцо де Лука верхом на Армитажес Бой. Итальянец был осторожен и точен. Пара пришла к финишу за 42,19 секунды и обеспечила себе третье место. Бельгиец Франсуа Мати младший верхом на Уно де ла Рок набрал лучший темп и остановил стрелку секундомера на отметке в 41,49 секунды, что означало второе место на Гран-при. Выступающий последним Кристиан Альманн, безусловно, просчитал все возможности быть быстрее. Пара победителей примчалась к пьедесталу за 40,70 секунды. После этапа в Лейпциге Кристиан Альманн с четвертого места в турнирной таблице Западноевропейской лиги взлетел на первую строчку, потеснив бессменного лидера – швейцарца Стива Герду на вторую позицию.

Результаты Гран-при в Лейпциге

Турнирная таблица Западноевропейской лиги